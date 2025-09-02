Lokalvårdare
Mölndals kommun / Städarjobb / Mölndal Visa alla städarjobb i Mölndal
2025-09-02
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker nya kollegor till våra lokalvårdsteam!
Är du en engagerad och erfaren lokalvårdare som vill vara med och ta lokalvården till nästa nivå? Då kan detta vara tjänsten för dig!Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter såsom -
• Daglig, veckovis, månadsvis och maskinell lokalvård
• Extrainsatta städinsatser vid behov
• Periodisk golvvård
• Inventering, beställningar och varumottagning
• Kvalitetskontroller
Du kommer att arbeta inom Mölndals stad, vilket innebär att du kan ha flera arbetsplatser under en och samma dag. Därför söker vi dig som är flexibel, trivs med omväxling och har B-körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som har -
• Gedigen erfarenhet och kunskap inom professionell lokalvård
• Förmåga att förmedla och vidareutveckla kunskap inom området
• God IT-vana vi arbetar med digital schemaläggning, beställningssystem, e-post och Microsoft Teams
• Förståelse för miljövänlig lokalvård och arbete med städklart städmaterial
Arbetstider -
Vår verksamhet pågår sju dagar i veckan, vilket innebär att helgarbete förekommer.Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Minst ett års erfarenhet som lokalvårdareKörkortskrav
Körkort B
Språkkunskaper
Svenska i tal och skrift
Datorkunskaper
God datorvanaUtbildningsbakgrund
PRYL- utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Ansvarsfull
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Digital kompetens
Du kan på ett effektivt sätt använda och förstå digitala verktyg, tjänster och medier. Du har intresse för och vilja att arbeta med digitala verktyg.
Flexibel
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Noggrann
Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har förmåga att ha fokus på detaljer. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Serviceinriktad
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275315". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Jönsson jessica.jonsson@molndal.se 0701-486009 Jobbnummer
9486594