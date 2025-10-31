Lokalvårdare 100%
2025-10-31
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Du kommer att ansvara för löpande lokalvård, storstäd och golvvård samt ansvara för att aktuella lokaler håller hög hygienisk standard.
För att vara framgångsrik i rollen är du duktig på att planera och prioritera uppdragen.
Vi förespråkar maskinell städ I arbetet som ökar effektiviteten såväl som städkvalitén samt bidrar till bättre ergonomi och arbetsmiljö.Kvalifikationer
* Vi söker dig som brinner för lokalvård och har erfarenhet av yrket
* Vi ser gärna att du har utbildning i form av SRY, PRYL eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Maskinvana
* Vi värderar att du är serviceinriktad och flexibel
* God samarbetsförmåga, positiv inställning och ett helhjärtat engagemang ser vi som nödvändiga för att du ska trivas på denna tjänst
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
För denna tjänst krävs ett utdrag från polisens belastningsregister.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
ÖVRIGT
Arbetet är förelagt dagtid måndag till fredag.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut och under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Löneförmån: friskvårdsbidrag
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Askersunds kommun, Kost, städ och serviceavdelningen Kontakt
Enhetschef Lokalvård
Emma Gustafsson emma.gustafsson@askersund.se 0583-820 58 Jobbnummer
