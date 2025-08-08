Lokalvårdare - Hudiksvall 2025
Mittstäd i Norrland AB Hudiksvall
2025-08-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Visa alla jobb hos Mittstäd i Norrland AB Hudiksvall i Hudiksvall
Vi söker just nu en lokalvårdare som vill komma till ett företag med fokus på personalen och som ser lokalvård som ett hantverk. Vi står för hög kvalité, goda relationer och nytänkande. Delar du våra värderingar är du den vi söker.
Vi har vårt kontor i Hudiksvall på Mickelsvägen 3B. Kontoret är navet för våra leveranser och vi vill även att det ska vara en bas för vår personal.
Som lokalvårdare hos oss kommer du att samarbeta i ett starkt team och vara vårt ansikte utåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-mail
E-post: sussie@mittstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare - Hudiksvall". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mittstäd i Norrland AB
(org.nr 559233-4121) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mittstäd i Norrland AB Hudiksvall Jobbnummer
