Lokalvård
Shala, Banush / Städarjobb / Lidköping Visa alla städarjobb i Lidköping
2026-08-05
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Pejastäd söker en noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad städare. Tjänsten kan vara på 50 % eller 100 %, beroende på överenskommelse. Anställningen inleds med provanställning.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
B-körkort (obligatoriskt)
Du är punktlig, pålitlig och har en positiv inställning
Erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav
Är du intresserad? Du är varmt välkommen att kontakta Pejastäd. Mob. 076-5800136.för mer information eller för att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
0765800136
E-post: Peja.LD@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shala, Banush
Torggatan 6 B Lgh 1201 (visa karta
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531 30 LIDKÖPING Jobbnummer
10022962