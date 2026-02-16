Lokalvård
2026-02-16
Vi söker erfaren lokalvårdare för timanställning till Hjo kommun.Här får du möjlighet att vara en viktigt del i att förvalta hållbara miljöer för våra anställda och medborgare. Du blir en del i ett engagerat team som tillsammans arbetar för framtidens lokalvård i Hjo. Enheten titulerades med årets arbetsplats 2024 och har arbetat tillsammans för att kompetensutveckla, spara resurser, effektivisera och se över utrustning, kemikalier och engångsartiklar för att bedriva en så god lokalvård som möjligt. Här ersätts många av våra kemikalier med avjoniserat vatten för att bland annat förbättra våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss får du kollegor, städledare och enhetschef med gedigen erfarenhet och kompetens inom lokalvård att luta dig mot. Vi i Hjo kommun jobbar genom vår värdegrund "Det goda mötet" och delaktighet, där medarbetare och chefer tar ansvar för att skapa en verksamhet med hög kvalitet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren lokalvårdare till våra verksamhet för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Här får du möjlighet att arbeta på flera av våra enheter vid behov och utifrån din tillgänglighet under dagtid. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav: * B-körkort - då lokalvård sker i flera av kommunens lokaler. * God svenska i tal och skrift- för att kunna kommunicera med kollegor och brukare. * Dokumenterad erfarenhet av lokalvård och liknande arbetsuppgifter. Gärna inom förskola/ skola men det är inte ett krav.* Erfarenhet av golvvård och skurmaskiner- du har arbetat med dessa redskap och känner dig trygg i din kompetens.* Erfarenhet av att arbeta självständigt och i team med lokalvård.* Du har SRY utbildning eller motsvarandeVi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har lätt för att skapa goda relationer och arbetar med noggrannhet och hög kvalité. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem Visma Recruit för att räknas som fullgod. Vi undanber ansökan via mejl eller post. Vi rekryterar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan annonseringstiden löpt ut om vi får sökande med rätt kompetens.Hjo kommun undanber sig vänligen men bestämt kontakt från annons- och rekryteringsföretag i samband med den här annonsen.Hjo kommun satsar på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.VI förbehåller oss rätten att rekrytera från det här urvalet om fler tjänster inom enheten blir vakanta under rekryteringsperioden eller inom 6 månader från ansökningstiden löpt ut. Ersättning
