Lokalvådare
2026-05-28
Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Centum söker nu noggranna och ansvarstagande lokalvårdare för uppdrag hos våra kunder. Har du ett öga för detaljer och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer? Då vill vi höra från dig!Dina arbetsuppgifter
* Daglig städning av kontor, trapphus, skolor, butiker eller andra lokaler
* Dammsugning, moppning, torkning av ytor
* Avfallshantering
* Påfyllning av hygienartiklar
* Periodiskt underhåll vid behov
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inte krav)
* Är noggrann, självgående och ansvarsfull
* Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har körkort (meriterande beroende på uppdrag)
Vi erbjuder:
* Möjlighet att arbeta med olika uppdrag och miljöer
* Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
* Stöttning och vägledning av oss på Centum
* En arbetsplats där din insats uppskattas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skånejobb Sverige AB
(org.nr 559581-7296)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centum Rekrytering Jobbnummer
9934995