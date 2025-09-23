Lokaladministratör inom kontorsservice
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som lokaladministratör är du en del av vårt team på Lokal- och serviceenheten.
Du kommer självständigt och tillsammans med andra att arbeta för att våra kontorslokaler uppfyller verksamhetens behov av funktionalitet, trivsel och säkerhet. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team som tillsammans hanterar mötesservice för interna och externa möten, ansvarar för inköp av varor och tjänster samt hanterar fakturor och gods/paket. Du ser till att kontorsförråd och skrivarrum är påfyllda och du hjälper till att hålla ordning på kontoret där du också samverkar med våra lokalvårdare.
Du kommer att ta emot och samverka med leverantörer som utför service och underhåll i våra lokaler och även arbeta med styrning av dessa samt avtalsuppföljning. Du utför enklare vaktmästarjobb som till exempel viss ommöblering med en del tyngre lyft.
Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning har du en gymnasieexamen med en god datorvana samt goda språkkunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Vidare har du några års erfarenhet av kontorsservice eller liknande arbetsuppgifter i en större organisation.
Du har förmåga att själv prioritera ditt arbete, att hantera ändrade omständigheter är något du har lätt för och du ser möjligheterna i förändringar. Noggrann, prestigelös och hjälpsam är egenskaper du besitter.
Du kan behålla ditt lugn även under stressande perioder och levererar ett gott resultat på en hög servicenivå. Du har en blick för vad som krävs och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Ordning och reda är något som du uppskattar. Du är bra på problemlösning och att samverka med andra.
I rollen har du många kontaktytor och nära samarbete med flera parter, både inom och utanför myndigheten. Du behöver därför kommunicera på ett lyhört sätt och vara bra på att bygga relationer där uppdragsgivare står i fokus. MSB ställer höga krav på säkerhet- och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
I denna rekrytering kommer vi att beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning under cirka ett år på 75% med eventuell möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Vi erbjuder våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid Lokal- och serviceenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med internt stöd och service. I detta ingår lokalförsörjning, resesamordning och kontorsservice.
Lokal- och serviceenheten ansvarar för lokalförsörjning, intern service samt det fysiska skyddet av våra lokaler i Karlstad och Stockholm. Enheten består av ca 12 medarbetare fördelat på båda orterna som har olika kompetenser och ansvarsområden.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Jenny Grevfors. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
