Logoped Till Logopedi Västra, Slso
2026-04-27
På Logopedi Västra är vi tillsammans ca 30 medarbetare som gör dyslexiutredningar, utreder och behandlar tal- och språkstörningar, neurologiska tal-, språk- och sväljsvårigheter, talflyt, samt röststörningar. Förutom individuella behandlingar erbjuder vi gruppinsatser, t ex TAKK och kurser för patienter och anhöriga. I vår verksamhet arbetar vi till stor del medarbetarstyrt med ett coachande ledarskap.
Logopedi Västra inom logopedverksamheten i SLSO har fyra mottagningar i Region Stockholm: Logopedmottagningarna Alvik, Gärdet, Hässelby och Kista. Våra mottagningar ligger nära annan vårdverksamhet som barnhälsovård, rehab och vårdcentral.
Tjänsten avser placering på vår mottagning i Alvik, där arbetsgruppen består av 7 logopeder. Fokus för denna tjänst ligger utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt språkutredning hos barn, ungdomar och vuxna. I arbetet ingår samarbete med bl a skolhälsovård samt kontakt med vårdnadshavare och pedagoger. Då vi på alla våra mottagningar även tar emot andra patientgrupper behöver du vara öppen för att arbeta med andra diagnoser om behov uppstår. Våra enheter tar emot studenter från KI, Enheten för logopedi, för verksamhetsintegrerat lärande och som logoped hos oss förväntas alla med minst två års klinisk erfarenhet handleda studenter.
Varje månad träffas logopederna på våra mottagningar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Som nyanställd hos oss erbjuds du under introduktionsperioden erforderlig utbildning, auskultationer, och avsatt tid med erfaren kollega i ett väl utarbetat introduktionsprogram.
Anställningsform:
Vikariat fr o m september 2026 t o m juli 2027. 100%.
Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad logoped med klinisk erfarenhet av arbete med denna patientgrupp, och som har intresse för och erfarenhet av flerspråkighet. Svenskakunskaper motsvarande lägst nivå C1.
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, vilket bland annat innebär att du är flexibel, ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga. Du gillar att arbeta tillsammans med kollegor för att nå ett gemensamt mål.
Du har en hög arbetskapacitet och intresse av att arbeta med utveckling och förbättring för att säkerställa att våra patienter ska kunna fortsätta erbjudas utmärkta logopediska insatser.
Övrig information:
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Stockholms läns sjukvårdsområde, Logopedi Västra Kontakt
Pia Hallgren, Verksamhetschef 08-12339008
