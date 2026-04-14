Logoped till Barn- och ungdomspsykiatrin
2026-04-14
Vi utökar och söker därför en Logoped till Barn- och ungdomspsykiatrin!
Din arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan med familj och övriga aktörer såsom skola och socialtjänst är en stor och viktig del av vårt arbete.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en stor arbetsplats med cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi jobbar i tvärprofessionella team och tar gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus.
På kliniken arbetar två logopeder och vi önskar nu utöka vår logopedresurs med ytterligare en tjänst. Logopeden kommer att ha uppdrag både inom öppenvårdsmottagningen, samt på en av våra specialistmottagningar; mottagning 5. Rekryteringen hanteras av enhetschef för mottagning 5 samt mottagning 1. Exakt organisatorisk tillhörighet kommer att bestämmas under rekryteringsprocessen.
På barn- och ungdomspsykiatrin pågår ett ständig utvecklingsarbete för att förbättra vården för våra patienter, samt möjligheterna för vår personal att utföra ett gott arbete. Vi är en klinik som präglas av tvärprofessionellt teamarbete och god stämning! Hos oss får du möjligheter att påverka verksamhetens utvecklig. Vi tar till vara på medarbetarnas idéer och engagemang, och ser ditt professionella bidrag som en central del av vår fortsatta utveckling. Vi erbjuder regelbunden fortbildning i form av tematimmar. Som en av regionens hälsofrämjande arbetsplatser erbjuds också friskvårdstimme.Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Din uppgift som logoped är att bedöma tal, språk och kommunikation hos barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Patientmålgruppen är barn i åldern 6-18 år.
Du deltar i bedömningar med andra professioner och bidrar till en bred neuropsykiatrisk utredning. I uppdraget ingår både bedömning och behandling. Det kan även bli aktuellt med insatser till personer som har selektiv mutism, ät- och sväljsvårigheter, läs- och skrivsvårigheter. Det är även vanligt med indirekta insatser i form av rådgivning, konsultation, handledning och utbildning till personer i individens närmiljö. På mottagning 5 kommer du att delta i bedömningar och behandlingar för patienter med ARFID.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Det är meriterande om du har erfarenhet av neuropsykiatri och logopediska utredningar av mer komplex karaktär och även utbildning eller kunskap om taldyspraxi. Meriterande är även erfarenhet av ätstörningsvård, specifikt arbete med patienter med ARFID.
Som person är du nyfiken, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du är självständig men trivs också att samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där förmågan och viljan till samverkan är viktig.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- ungdomspsykiatri mott 5 Kontakt
Tf. Enhetschef
Hanna Fager hanna.fager@regionvarmland.se Jobbnummer
9854265