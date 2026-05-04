2026-05-04
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Vill du ha ett spännande jobb med variation och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll?
Välkommen att arbeta som logoped på Habilitering barn och ungdom, Hisingen.
Tjänsten är ett vikariat på ett år.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog, logoped, sjuksköterska och läkare ingår. Som logoped i teamet utreder du och ger insatser inom områden som kommunikation, tal, språk, röst, oralmotorik och ätande. Behandling sker både i grupp och individuellt. I arbetet ingår även utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel samt inträning och uppföljning av dessa.
Insatserna sker till stor del i våra lokaler på Hisingen, vid behov i patientens närmiljö. Digitala möten är en del av vårt arbetssätt.
Du erbjuds en introduktionsperiod och regelbundna yrkesträffar med andra logopedkollegor på mottagningen. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad logoped. För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du har god data- och dokumentationsvana.
Vi söker dig som kan och vill samarbeta med patienten och dennes nätverk för att hitta förutsättningarna för att fungera och utvecklas i vardagen. Samarbetsförmåga, flexibilitet och ett gott bemötande är en självklarhet för oss, stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet. Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Rekryteringen sker löpande och du kan bli kontaktad innan ansökningstiden har gått ut. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Habilitering Hisingen är en mottagning som ger vård och stöd till barn och ungdomar med autism upp till 6 år, samt till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan autism, upp till 18 år. Här arbetar cirka 90 medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och stort engagemang. Habiliteringens mottagningar i Göteborg samverkar, delar kunskap, utvecklar arbetssätt tillsammans, strävar efter att erbjuda en likvärdig och högkvalitativ vård. Tillsammans bygger vi framtidens habilitering - med patientens behov i centrum.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Habilitering, Hisingen barn och ungdom Kontakt
Anneli Åkerberg, SRAT anneli.akerberg@vgregion.se 0722-260797
9890317