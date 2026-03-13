Logistisk Projektledare till service
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Logistisk Projektledare till Service för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag på cirka 8 månader via Unik Resurs, med ambition att övergå i anställning hos kunden.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi söker nu en Logistisk Projektledare till Service projektorganisation - en roll där du får arbeta i ett engagerat team med ansvar för materialförsörjning till kundprojekt runt om i världen. Avdelningen har ett tydligt fokus på att leverera och koordinera materialleveranser såsom verktyg, instrument och reservdelar till gasturbininspektioner, modifieringar och större reparationer globalt. Arbetet är varierande och kombinerar både långsiktig planering och hantering av mer kortsiktiga behov. Du samarbetar nära kollegor i flera delar av organisationen i Finspång, våra globala regioner samt med externa kunder. I rollen blir du en viktig del i att möta en marknad där förutsättningarna kan förändras snabbt. Du ansvarar för att kommunicera tydligt, ta ansvar för helheten och driva delprojekt från beställning till leverans.
Som Logistisk Projektledare (LPM) har du ett helhetsansvar för materialförsörjningen i dina projekt. I rollen arbetar du bland annat med att:
• Säkerställa materialleveranser, inklusive verktyg och instrument, för både planerat och oplanerat underhåll samt reparationer
• Följa upp och rapportera materialstatus till projektledare samt driva en löpande dialog med kund och lokala bolag för att säkerställa hög leveranssäkerhet
• Genomföra leveranskickoff och koordinera med inköp, verkstad, förråd, packning och spedition
• Övervaka leveranser, genomföra orsaksanalyser och vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa hög OTD (On-Time Delivery)
• Agera delprojektledare gentemot serviceverkstaden vid verkstadsarbeten
• Arbeta aktivt med ständiga förbättringar, driva utvecklingsarbete och representera logistisk projektledning i olika gränssnittsforum
Din profil Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en koordinerande roll där du samarbetar med många olika funktioner. Du har en god planeringsförmåga och uppskattar att arbeta i en miljö där tempot kan vara högt och förutsättningarna förändras. Samtidigt motiveras du av att skapa goda kundrelationer och bidra till hög leveranssäkerhet. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser och med olika professioner. Du trivs med att arbeta med kundnöjdhet i fokus och att hantera situationer där flexibilitet och tydlig kommunikation är avgörande.
Skallkrav
• Du har antingen jobbat några år med Supply Chain och Logistik alternativt har en utbildning inom dessa områden. Det är ett krav att ha det ena eller det andra med sig
• Krav gå goda kunskaper i Svenska och Engelska
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Cecilia Alegria Furbergcecilia.alegria-furberg@unikresurs.se
073-925 25 87
Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Cecilia Alegria Furberg 0739252586 Jobbnummer
9797596