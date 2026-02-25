Logistikledare
Om Frontpac
FrontPac är Skandinaviens mest kompletta tillverkare av tryckta well- och kartongförpackningar. Företaget finns i Arlöv, Simlångsdalen och Gävle och är idag cirka 200 experter som arbetar målmedvetet med att tillgodose sina kunders alla förpackningsbehov. Med kompetens, flexibilitet och omtanke utmanar FrontPac det förväntade, förenklar köpupplevelsen och levererar - här och nu.
Rollen som logistikledare
Är du en engagerad ledare som trivs med att kombinera coachande ledarskap med operativt arbete? Då kan du få möjlighet att bli en viktig roll i ett växande företag
Som logistikledare rapporterar du direkt till Supply chain manager och du får en nyckelroll i ett växande företag, där du ansvarar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet på logistikavdelningen. Utöver att leda teamet arbetar du själv aktivt i verksamheten. Du kör truck, lastar och lossar gods, och är med och säkerställer ett effektivt flöde genom hela logistikkedjan.
Du ansvarar bland annat för:
• Planera, leda, fördela och övervaka det dagliga arbetet på logistikavdelningen, inklusive inkommande och utgående leveranser samt lagerhantering.
• Leda, utveckla och stötta medarbetare på logistik och vid behov hålla medarbetarsamtal.
• Delta i rekrytering, utveckling och avslut av medarbetare i samråd med ansvarig chef.
• I samråd med ansvarig chef identifiera och genomföra eventuella förbättringar i logistikprocessen.
• Arbeta kontinuerligt för att uppnå uppsatta företagsmål.
• Ansvara för att sammanställa, analysera och kommunicera rapporter inom ansvarsområdet.
• Optimera lagernyttjande och säkerställa korrekt inventering av färdigvarulager.
• Boka frakter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
• Säkerställa att allt arbete bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen, interna rutiner, livsmedelskrav och kollektivavtal.
Är du den vi söker?
Vi värderar driv och ambition högt och du bör vara noggrann, strukturerad, ansvarstagande och trivas med ett högt tempo. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av logistik och lagerhantering, gärna i en ledande position. Du är en tydlig och lyhörd ledare som har lätt för att skapa engagemang och samarbete i ett team. Du trivs med ansvar, har god systemvana och en god förståelse för logistikflöden.
För denna tjänst krävs goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Truckkort A1-A4, B1-B4 och B körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder en heltidstjänst på Skandinaviens ledande företag inom branschen. Vår målsättning är att vara det självklara valet för såväl anställda som kunder. Ansök idag via
Som ett sista steg i rekryteringsprocessen genomför vi obligatoriska bakgrundskontroller på våra kandidater.
Sista dag att ansöka är 9 mars 2026. Ansökningar hanteras löpande.
