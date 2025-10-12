Logistikkoordinator (Bil)
2025-10-12
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Vill du kombinera struktur och skruvmejsel? Vi söker en fordonsteknisk Logistikkoordinator som både håller stenkoll på vårt fordonsflöde och själv kan lösa enklare mekaniska jobb. Du är navet som ser till att inköpta bilar snabbt blir lagade, tvättade, fotade och publicerade, och att inget fastnar på vägen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Äga överblicken i vårt logistiksystem: från inköp, till åtgärd, till tvätt/foto, till annons, till leverans.
Säkerställa snabba ledtider: boka in åtgärder direkt, följa upp ETAs med verkstäder och kollegor, driva på nästa steg.
Utföra mindre mekaniska arbeten själv (t.ex. byta glödlampor, torkarblad, 12V-batteri, filter, sensorer, enklare plast-/inredningsfix, säkringar, OBD-felsökning).
Beställa reservdelar prisvärt: jämföra leverantörer/leveranstider, lägga beställningar på VIN/regnr, hantera returer och hålla ordning på delstatus.
Se till att bilar står rätt på vår uppställningsplats och är redo för tvätt/foto i tid.
Koordinera transporter med transportansvarig/chaufförer och säkerställa snabb hämtning efter betalning.
Kvalitetssäkra annonsredo: att bilen är städad, tvättad, korrekt fotad och att rätt utrustning/uppgifter är med.
Du är:
Extremt strukturerad, gillar checklistor och tar ägandeskap över flöden.
Praktiskt lagd med grundläggande bilteknisk kompetens och noggrannhet i detaljer.
Snabb på uppföljning - du ringer, pingar och driver ärenden till mål.
Van vid digitala verktyg (Airtable/Excel/Google Workspace).
Innehavare av B-körkort (krav).
Meriterande: Erfarenhet av reservdelsbeställning, enklare verkstadsjobb, däck-/hjulhantering, fotoprepp av bilar.
Om tjänsten: Heltid, placerad i Upplands Väsby. Snabba beslutsvägar, högt tempo och stort ansvar.
Ansök via följande länk: https://airtable.com/appBwansk02YtBiUF/shrBcrnQiFcbfSgOP
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
