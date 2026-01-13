Logistikingenjör
2026-01-13
Vill du vara med och utveckla framtidens interna logistik?
Vi söker en Logistikingenjör som brinner för flödesoptimering, Lean och lagerstyrning. Hos oss får du en nyckelroll i att skapa effektiva processer som stärker hela vår värdekedja.
Om rollen
Som logistikingenjör kommer du att arbeta med både strategiska och operativa frågor inom internlogistik. Du ansvarar för att utveckla materialflöden, implementera Lean-principer och optimera lagernivåer. Rollen innebär nära samarbete med produktion, planering och inköp.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning inom logistik, industriell ekonomi eller motsvarande.
Kunskap inom Projektledning och internlogistik med ett lean-perspektiv.
Meriter från tidigare lean-implementationer och förändringsarbeten.
Goda kunskaper inom produktionsplanering, taktade flöden och sekvensering.
Förståelse för MRP och ERP-system.
Goda kunskaper i MS Office och statistik.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka.
Utvecklingsmöjligheter inom logistik och Supply Chain.
Ett engagerat team och en kultur som främjar förbättringsarbete.
Tillsvidareanställning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Kontakt
Supply Chain Manager
Rasmus Arbenäs rasmus.arbenas@kaller.com +46 140 570 38
