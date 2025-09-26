Logistikanalytiker (ILS)
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Sektionen Logistics Engineering består ca tjugo logistik- och driftanalytiker som främst arbetar inom flyg. Vår sektion levererar tjänster, åtaganden och produkter inom området Integrated Logistics Support (ILS) som täcker alla faser i ett flygplanssystem. Då flera av våra produkter nu går in i driftsfasen innebär det fler åtaganden när det gäller att förbättra våra produkter både inom teknik och logistikflöden. Vi har en öppen, prestigelös atmosfär och vi gör vad vi kan för att bibehålla denna så att våra anställda trivs hos oss! Arbetet sker i projektform och är omväxlande med många kontaktytor både inom Saab och hos våra kunder.
Vi behöver växa som sektion, och ser också ett behov av att fortsätta att utvecklas inom analysområdet.
Din roll
I rollen Analytiker kommer du att arbeta med spännande projekt och produkter genom hela affärsprocessen. Du kommer att analysera och optimera tekniska underhållslösningar för Saabs produkter och system baserat på tillgänglighet, kostnader och kundbehov.
Med närvarande och kompetenta kollegor kommer vi att finnas där för att ge råd och stöttning. Arbetet kommer ge möjlighet att utveckla både helhetssyn inom logistikområdet samt en god produktkännedom, vilka ger goda förutsättningar för framtida ledarutmaningar inom området.
Vi söker dig som har en analytisk förmåga, gärna i kombination med ett stort driv. Olika utbildningar kan vara lämpliga för rollen, t.ex. universitetsutbildning inom Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk fysik eller Matematik.
Du är nyfiken och lyhörd vilket bidrar till att du enkelt kan identifiera problem, som du löser på ett kreativt och strukturerat sätt. Du är intresserad av att förstå hur vår sektion och avdelning leds på bästa sätt, operativt såväl som strategiskt. Du har förmågan att se helheten i verksamheten vilket gör att du enkelt kan skaffa en bred kunskap inom våra olika verksamheter och produkter.
Du behöver kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift, då vi arbetar med internationella affärer och projekt. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
