Logistikanalytiker
2026-06-02
Logistikanalytiker till internationellt bolag
Är du en person som trivs i gränslandet mellan logistik, transport och analys? Motiveras du av att arbeta med förbättringsarbete, optimera flöden och ta fram beslutsunderlag som gör skillnad i verksamheten?
Till ett internationellt bolag söker vi nu en Logistikanalytiker för ett konsultuppdrag på cirka ett år. Rollen passar dig som har erfarenhet av transportplanering, transportadministration eller distributionsflöden och som vill kombinera operativ problemlösning med analys och utveckling.
Om rollenSom Logistikanalytiker blir du en viktig del av verksamheten och arbetar nära både interna funktioner och externa transportpartners. Du ansvarar för analyser, uppföljning och koordinering kopplat till transport- och distributionsflöden samtidigt som du bidrar till att utveckla processer och arbetssätt.
Rollen erbjuder en varierad vardag med både operativa och analytiska inslag där du får möjlighet att påverka och driva förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Koordinera transportplaneringen vid avvikelser och problem
Samverka med kundservice, transportörer och andra interna funktioner
Stötta i transportupphandlingar genom att ta fram underlag och analysera offerter
Underhålla och uppdatera frakttariffer
Hantera och följa upp fraktfakturor
Genomföra analyser kopplade till transportprestanda, kostnader och effektivitet
Ta fram rapporter och beslutsunderlag för verksamheten
Bidra till utveckling och förbättring av transport- och distributionsprocesser
Vi söker dig som
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet från logistik-, transport- eller distributionsverksamhet och som trivs i en roll där analys, struktur och samarbete står i fokus.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av transportplanering eller transportadministration
God analytisk förmåga och vana att arbeta med större datamängder
God system- och processförståelse
Erfarenhet av rapportering, uppföljning och analysarbete
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av många kontaktytor
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och drivs av att skapa förbättringar. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Om uppdragetDetta är ett konsultuppdrag via OIO med en uppdragslängd på cirka 12 månader.
Omfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: GöteborgsområdetUppdragslängd: Cirka 12 månader
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Arbetsgivare OIO Väst AB
411 36 GÖTEBORG
OIO Kontakt
Consultant Manager
Cajsa Augustsson cajsa.augustsson@oio.se
