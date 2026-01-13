Livsmedelsinspektör
2026-01-13
Välkommen till Miljö- och byggnadsförvaltningen på Tingsryds kommun! Vår livsmedelsinspektör är föräldraledig och vi ska därför förstärka vår personalstyrka med en vikarierande livsmedelsinspektör.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag.
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för en hållbar miljö, för en god hälsa, att det byggs hus och att vi har rent vatten. Vi arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö att vistas i, både inomhus och utomhus. Vi söker dig som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling för Tingsryds kommun, utifrån vår unika natur, kultur och boendemiljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
På förvaltningen är vi en liten, sammanhållen grupp med ett öppet klimat. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt. Vi arbetar utefter en flexibel arbetsplats, vilket innebär att det om arbetet medger finns möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan samt flextidsavtal.
Vi söker nu vikarierande livsmedelsinspektör under 6 månader.
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Dina arbetsuppgifter
Som livsmedelsinspektör hos oss kommer du att:
• Utföra planerade kontroller av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund.
• Skriva rapporter, följa upp och planera tillsyn.
• Utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar.
• Ge råd och information till livsmedelsföretagare och allmänheten.
Arbetet är omväxlande, med både kontors- och fältarbete, och innebär täta kontakter med företag, medborgare och andra aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt. För att lösa vårt uppdrag stöttar vi varandra inom övriga tillsynsområden vid behov.
Som person är du strukturerad, du gillar att arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera ditt arbete väl samt slutföra det du påbörjat och håller deadlines. Du känner dig trygg i att fatta självständiga beslut och sedan stå för dem. Vidare trivs du i att hitta gemensamma lösningar med både interna och externa parter genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Att kliva fram och skapa nya, samt upprätthålla, relationer är inget som känns onaturligt för dig.
Du gillar att sätta upp individuella mål och göra det som krävs för att uppnå ett gott resultat samt har förmågan att sätta dig in i andras situation genom att lyssna och bemöta det på ett professionellt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning som tex miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsingenjör eller en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, särskilt tidigare erfarenhet av arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter. Vi ser också gärna att du har goda kunskaper i livsmedelslagstiftningen.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt ha en god generell IT-kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet av EDP Vision och kunskap om offentlig verksamhet och myndighetsutövning.
B-körkort är ett krav. Ersättning
