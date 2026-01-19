Livsmedelsarbetare, Protos

Protos AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Gotland
2026-01-19


Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Protos AB i Gotland

Mat är viktigt på riktigt.
På PROTOS utvecklar vi livsmedel som är bra för både människa och miljö. För oss är det en självklarhet att mat ska smaka bra, vara näringsrik och framtagen med så liten resurspåverkan som möjligt.
Vi har fördjupat arbetet inom lokal och hållbar köttproduktion. Dessutom utvecklar vi ett helt nytt sortiment av proteinrika, växtbaserade livsmedel.
Vi tror på både animaliska och växtbaserade proteiner - det bästa av två världar.
Det är inte antingen eller - det är både och!
På Gotland i Visby finns vår stora och moderna anläggning för livsmedelsproduktion. Här förädlar och utvecklar vi alla våra livsmedel. Tack vare de korta avstånden på Gotland och den täta kontakten med lantbrukare på ön, har vi full kontroll på alla steg i livsmedelsproduktionen, från jord till bord.
Vi arbetar långsiktigt med utveckling, kvalitet och hållbarhet. Vi har även kontor i Solna, och ett mindre slakteri i Sörby, vilket ger oss närhet till alla våra kunder och konsumenter - och inte minst - många bönder som vi börjat samarbeta med i Mälardalen för att kunna arbeta lokalt och regionalt med olika matråvaror.
Vi anser därför att vi i vårt företag lyckats förena det bästa av båda världarna, en gedigen och kvalitativ verksamhet på Gotland och samtidigt närhet till Sveriges största stormarknad med många möjligheter till influenser, idéer och samarbeten.
Truckvana är meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av produktbensågning av gris, skinning och har knivvana i relation till att förädla våra produkter. Du måste också ha kompetens att produktsortera enl våra produktspecifikationer.
Sök jobbet via mail: jobba@protos.se, så kallar vi till intervjuer löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobba@protos.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "livsmedelsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Protos AB (org.nr 556671-0504)
Lundbygatan 6 (visa karta)
621 41  VISBY

Arbetsplats
Visby-Anläggningen

Kontakt
Personalchef
Carin Hammerin
carin.hammerin@protos.se

Jobbnummer
9691903

Prenumerera på jobb från Protos AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Protos AB: