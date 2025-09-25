Livsmedels- och miljöinspektör
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Inom sektor Livsmiljö arbetar vi bland annat med miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov, kultur- och fritidsfrågor, arbetsmarknad, vuxenutbildning och försörjningsstöd. Vi söker nu en Livsmedels- och miljöinspektör till enheten Bygg och miljö. Bygg och miljö är en myndighetsenhet, och arbetar med bland annat miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna. I din roll rapporterar du till bygg- och miljöchefen.
Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler, där dom flesta har eget kontor, men några delar med en kollega. Som anställd har man möjlighet att nyttja vårt friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi en livsmedels- och miljöinspektör till vårt engagerade team på Bygg och miljö då en medarbetare har valt att prova nya utmaningar. Som livsmedels- och miljöinspektör planerar och genomför du kontroller på livsmedelsverksamheter samt arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Du arbetar också med alkohol- och tobakstillsyn. Du ansvarar för att planera och följa upp den tillsyn du utför samt att dokumentation och debitering genomförs. Då vi är en liten kommun förekommer de flesta arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Utöver rent tillsynsarbete så kommer du även att hantera klagomål, ge råd, stöd och service till verksamhetsutövare och kommuninvånare.
Även andra arbetsuppgifter eller arbetsområden kan vara aktuella och kan anpassas efter dina erfarenheter inom området. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra kollegor.
Jobbet som livsmedels- och miljöinspektör innebär ett roligt och omväxlande arbete med mycket kontakt med både företag och privatpersoner. Du arbetar självständigt, men tillsammans och med stöd av våra övriga miljöinspektörer och samordnaren på miljö. Att ge god service och rådgivning till allmänheten och företag är en viktig del av arbetet. Organisationen förutsätter flexibilitet vilket innebär att arbetsuppgifterna med tiden kan komma att förändras.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad livsmedels- och miljöinspektör eller har relevant akademisk utbildning inom miljö- och hälsoskydd samt djup kunskap om lagstiftningen. Du har kunskap om vad myndighetsutövning innebär och hur förvaltningslagen stöder oss i det dagliga arbetet. Erfarenhet från kommunal livsmedelskontroll och/eller miljötillsyn och EDP Vision är meriterande. Har du även tidigare erfarenhet från arbete med mycket kontakt med människor är detta en fördel.
Du är en positiv, ansvarstagande och serviceinriktad person som kan prestera både på egen hand och i grupp. Du behöver också ha integritet och förmågan att lämna saklig information.
Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och kunna föra en positiv dialog med verksamhetsutövare och privatpersoner. God datorvana och rättssäkerhet är viktiga byggstenar i vårt arbete. Då kontakten med företag och privatpersoner är en central del av arbetet och det är därför viktigt att du är lyhörd, serviceinriktad och lösningsorienterad och har förmågan att kombinera service- och myndighetsrollen i dina medborgarkontakter. Myndighetsrollen kan lätt uppfattas som en maktposition. Det är därför viktigt att ha förmåga att uppträda med ödmjukhet och med en kommunikation som präglas av trevligt bemötande och en hög servicenivå men även kunna markera myndighetsrollen. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen och arbeta med tillsyn i fält.
Vi lägger stor vikt vid erfarenhet, personlig lämplighet och ett gott bemötande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
