Live Host / Livesändare TIK TOK
2026-02-02
Vi söker en utåtriktad och trygg person som vill medverka i våra livesändningar på TikTok och Instagram.
Du kommer att presentera produkter, prata med kunder i realtid och bidra till en positiv köpupplevelse.
Medverka i livesändningar (live shopping)
Presentera smycken/beautyprodukter
Interagera med tittare och svara på frågor
Bidra till försäljning under sändning
Vi söker dig som
Är social och bekväm framför kamera
Talar svenska (engelska är meriterande)
Är ansvarstagande och punktlig
Har intresse för sociala medier, mode eller beauty
Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär dig på plats.
Deltid / extraarbete
Flexibla tider (främst kvällar & helger)
Stockholm (eller enligt överenskommelse)
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: collab@himosignature.com
Dalhemsvägen 44
141 36 HUDDINGE
Himo Signature Jobbnummer
