Live Host / Livesändare TIK TOK

Nordic Health Apparel AB / Marknadsföringsjobb / Huddinge
2026-02-02


Vi söker en utåtriktad och trygg person som vill medverka i våra livesändningar på TikTok och Instagram.
Du kommer att presentera produkter, prata med kunder i realtid och bidra till en positiv köpupplevelse.
Medverka i livesändningar (live shopping)
Presentera smycken/beautyprodukter
Interagera med tittare och svara på frågor
Bidra till försäljning under sändning

Vi söker dig som
Är social och bekväm framför kamera
Talar svenska (engelska är meriterande)
Är ansvarstagande och punktlig
Har intresse för sociala medier, mode eller beauty

Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär dig på plats.
Deltid / extraarbete
Flexibla tider (främst kvällar & helger)
Stockholm (eller enligt överenskommelse)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: collab@himosignature.com

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Arbetsplats
Himo Signature

Jobbnummer
9718685

