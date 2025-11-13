Licens- och IT-avtalsansvarig till Quest Consulting
2025-11-13
Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en licens- och avtalsansvarig för att leda och utveckla en central funktion för licens- och IT-avtalshantering, samt agera kravställare inom Software Asset Management (SAM). Rollen är komplex och kräver stark analytisk förmåga för att kunna hantera en organisation i förändring med ökande digitalisering och expansion mot framtida strategiska mål.
Rollen som Licens och IT-avtalsansvarig innebär ett strategiskt och operativt ansvar för organisationens hantering av IT-avtal och licenser. Rollen är central för att säkerställa kostnadseffektivitet, regelefterlevnad och kvalitet i licensförsörjningen, samt för att vidareutveckla strukturer, processer och rutiner inom området. Rollen är placerad inom IT-strategi och styrning och fungerar som expertstöd till hela organisationen.
Uppdragets syfte och mål är att förvalta, vidareutveckla och konsolidera organisationens funktion för Licens- och IT-avtalshantering. Skapa och underhålla en helhetsbild, processer och rutiner över samtliga licensierade programvaror och IT-avtal, deras användning och kostnader. Rollen ska bidra till strategisk planering, effektiv förvaltning och proaktivt arbete.
Målet är att ha en säker, förutsägbar, kostnadseffektiv och effektfull hantering av licenser och avtal.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Avtalshantering
Ansvara för att upprätta, hantera och förnya avtal, vilket kräver kunskap om både teknik, upphovsrätt och kommersiella villkor.
Förhandling, granskning och uppföljning av IT-avtal.
Administration i ERP-system med ekonomisk uppföljning.
Diarieföring och spårbarhet av avtal.
Utformning och förvaltning av ramavtal och strategiskt it-avtalsarbete.
Samverkan med verksamhetens olika divisioner och avdelningar samt andra myndigheter.
Säkerställa tydlig ansvarsfördelning och effektiva rutiner mellan IT-förvaltningarna, inköp och centrala IT-funktioner
Licenshantering
Rådgivning vid framtagande av policys och riktlinjer för SAM
Styra processen för licensinköp och installation, samt samordna med central IT-support för installation av programvara
Inventering, analys och optimering av licensmodeller och licensanvändning.
Identifiera och minimera risker kopplade till felaktig licensanvändning, som kan leda till rättsliga påföljder.
Inköp, förlängning och avveckling av licenser samt ge stöd och rådgivning till organisationen i licensfrågor, särskilt vid inköp av nya tjänster och molnlösningar
Hantering av licensportaler, tilldelning och återtagande av licenser.
Livscykelhantering inklusive end-of-life och utökad support.
Operativt stöd
Support till förvaltningar och projekt vid budgetering och prognoser.
Kontroll av offerter och fakturor mot avtal.
Samverkan med inköp och juridik vid avtalsförhandlingar.
Löpande rapportering till IT-ledning och föredragande för CIO och Generaldirektör vid större avtalsteckningar.
Analys och rapportering
Genomlysning av licens- och avtalsdata från flera interna källor.
Statistik och uppföljning ur både ekonomiskt och leveransperspektiv.
Medverkan vid interna/externa revisioner och riksrevisionens granskningar.
Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsutbildning inom IT (minst 120/180 hp).
Minst 10 års erfarenhet av att hantera IT-relaterade avtal (såsom att skapa, teckna och analysera avtal) under de senaste 15 åren.
Minst 5 års erfarenhet av att jobba med licenshantering, såsom volymlicenser, klient/server och molntjänster inom eller för större offentlig verksamhet (mer än 2500 medarbetare) under de senaste 8 åren.
Minst 5 års erfarenhet av att jobba med offentlig upphandling (LOU/LUF) under de senaste 8 åren.
Minst 3 år erfarenhet med att ha arbetat med eller mot några av de stora programvaruleverantörerna; Microsoft, Oracle och Adobe.
Meriterande krav
Relevant certifiering inom licenshantering och/eller avtalshantering så som t.ex. CSAM eller Certifierad IT-avtalsstrateg.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom elmarknad och/eller kraftsystem.
Dokumenterad erfarenhet av införande av stödfunktioner för livscykelhantering för avtal och/eller licenser.
