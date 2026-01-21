Libera söker orderspecialist till Västerås
Libera i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-01-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vi på Libera söker för vår kunds räkning en orderspecialist till deras verksamhet i Västerås. Tjänsten är ett konsultuppdrag som till att börja med sträcker sig ett år. Rollen är central i kundens order- och leveransprocesser och innebär hög kundkontakt, samarbete med interna team och ansvar för orderflödet från mottagande till leverans.
Uppdraget
Som Orderhanterare är du en viktig kontaktpunkt mellan kund, säljteam och interna funktioner. Du ansvarar för hela orderhanteringsprocessen, från att registrera kundorder i affärssystemet till att följa upp leveranser och säkerställa att kunden får rätt produkt i rätt tid. Du arbetar proaktivt med att lösa eventuella order- och leveransrelaterade frågor och säkerställer hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Ta emot, registrera och behandla kundorder i affärssystemet * Säkerställa korrekt orderbekräftelse och uppföljning av leveransstatus * Daglig kontakt med kunder, interna team och leverantörer * Bevaka och följa upp betalningar och orderavvikelser * Arbeta lösningsorienterat vid förändrade kundbehov och orderförändringar * Delta i process- och förbättringsarbete för orderhantering och kundservice
Vi söker dig som: * Har erfarenhet från orderhantering, kundservice eller liknande roll * Har god vana av arbete i affärssystem * Är noggrann, effektiv och har god förmåga att hålla flera uppgifter parallellt * Har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift * Är lösningsorienterad, proaktiv och ansvarstagande
Det är även meriterande med: * Tidigare erfarenhet av arbete i internationell kund- eller leveransmiljö * Erfarenhet av rapportering och uppföljning i SAP och/eller Salesforce
Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091044-1801462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9697660