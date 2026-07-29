Lindgården söker serveringspersonal med känsla för kallkök
Västanfors-Västervåla Församling / Kockjobb / Fagersta Visa alla kockjobb i Fagersta
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västanfors-Västervåla Församling i Fagersta
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Lindgården är en konferensanläggning och ett församlingshem i Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta. Personalen i köket servar både vår egen församlingsverksamhet och konferensgäster, privatpersoner, föreningar och företag. Vår välbesökta lunchservering är öppen på vardagar. Vi serverar även festmiddagar efter bokning. Vi är ett glatt gäng i köket som värdesätter god stämning och bra samarbete lika mycket som bra mat och service.
Vi söker dig som är utbildad och har erfarenhet av restaurangbranschen — någon som trivs i högt tempo, har ett genuint kundfokus och gillar att göra gästens upplevelse lite extra trevlig.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett i verksamheten med:
• Kassa
• Servering
• Kallkök
• Löpande kundkontakt och service
Vi söker dig som
• Har utbildning och/eller erfarenhet från restaurang
• Är serviceinriktad med starkt kundfokus
• Är flexibel och trivs med varierande arbetstider
• Har god svenska i tal och skriftOm tjänsten
• Heltid
• Tjänstgöring vissa kvällar och helger förekommer
• Start: 7/9 eller efter överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till vastanfors-vastervalaforsamling@svenskakyrkan.se
senast den 12/8. Rekrytering sker fortlöpande.
Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kökschef Anna Löfqvist tel 0223-434 20.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: vastanfors-vastervalaforsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanfors-Västervåla Församling
(org.nr 252004-0524)
Kyrkvägen 7 (visa karta
)
737 02 FAGERSTA Arbetsplats
Västanfors Västervåla församling Kontakt
Kökschef
Anna Löfqvist 0223-434 20 Jobbnummer
10015373