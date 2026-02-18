LIA inom Rekrytering & Försäljning
Linkways Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linkways Consulting AB i Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om LIA:n
Vill du få en praktisk och affärsnära LIA där du jobbar både med rekrytering och försäljning på riktigt? Hos Linkways får du vara med i hela kedjan. Från att hitta kandidater och boka intervjuer till att kontakta kunder och bygga pipeline.
Det här passar dig som gillar tempo, gillar människor och vill förstå hur ett rekryteringsbolag skapar intäkter och levererar kvalitet.
Om uppdraget
Som LIA inom Rekrytering & Försäljning jobbar du operativt tillsammans med oss i vardagen och får insyn i hur vi:
hittar och attraherar kandidater
driver processer från kravprofil till tillsättning
bygger kundrelationer och skapar nya affärsmöjligheter
jobbar strukturerat i CRM och rekryteringsverktyg
Exempel på arbetsuppgifter
Rekrytering
Search och urval (LinkedIn, databaser, annonser)
första kandidatkontakt och telefonavstämningar
koordinera intervjuer och uppföljningar
skriva kandidatpresentationer och sammanställningar
stötta i kravprofil och annonsutformning
Försäljning
prospektering och research av målbolag
första kontakt via mail/telefon/LinkedIn
boka möten och följa upp leads
uppdatera CRM och bygga struktur i pipeline
stötta med enklare offerter och underlag
Vi söker dig som
studerar inom rekrytering, HR, sälj, marknadsföring eller liknande på YH
är trygg i att prata med människor och gillar att ta kontakt
är strukturerad, självgående och gillar att få saker i mål
skriver och uttrycker dig bra på svenska
är nyfiken på affär, tillväxt och konsultbranschen
Meriterande:
erfarenhet av kundkontakt, service eller försäljning
vana av LinkedIn och att jobba med search
Det du får hos oss
Affärsnärhet på riktigt. Du ser hela kedjan från första kundkontakt till tillsatt roll
Ansvar och tempo. Du gör saker som används direkt, inte övningsuppgifter
Tydlig handledning. Du får struktur, feedback och mål vecka för vecka
Meriter som väger tungt. Praktisk rekrytering plus försäljning gör dig extra attraktiv efter LIA:nPubliceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Skicka CV och en kort text där du skriver:
när din LIA-period är och hur lång den är
varför du vill göra LIA hos oss
om du gjort något liknande tidigare (rekrytering, sälj, kundkontakt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jobb@linkways.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linkways Consulting AB
(org.nr 559470-4743) Jobbnummer
9750895