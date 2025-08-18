LIA automation och underhåll hösten 2025
2025-08-18
Vi söker nu engagerade och nyfikna studerande till LIA-praktikplatser inom automation och underhåll för höstterminen 2025! Om du vill omsätta teori till praktik och få värdefull erfarenhet i en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner - är detta en perfekt starts på din framtida karriär.
Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Vi är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Observera att detta inte är en ledig tjänst, utan en praktikplats. Vi tar därför endast emot ansökningar från studenter. Praktikplatsen riktar sig till studenter som genomför sin LIA inom automation och underhåll.
Som LIA-praktikant hos oss får du arbeta i teknikens framkant på någon av våra tre stora anläggningar:
* Henriksdals avloppsreningsverk en av Europas största och mest avancerade reningsanläggningar.
* Norsborgs vattenverk ett av Nordens största verk, producerat dricksvatten till stockholmarna.
* Lovö vattenverk står för cirka 40 % av vattenproduktionen i Stockholm.
Under din LIA kommer du att få arbeta med:
* Programmering och konfigurering av automationssystem (t.ex. PLC, HMI, SCADA)
* Felsökning och optimering av styrsystem och tekniska installationer
* Förebyggande och avhjälpande underhåll
* Analyser av driftstörningar och förbättringsarbeten
* Dagligt samarbete med tekniker, ingenjörer och driftpersonal.
Under din LIA-period kommer du att tilldelas en handledare som finns tillgänglig för stöd och vägledning. Du kommer att arbeta nära din handledare och få möjlighet att gå bredvid för att lära dig verksamheten på ett praktiskt och strukturerat sätt. Arbetet sker i samarbete med, eller i samråd med, våra erfarna medarbetare, vilket ger dig en värdefull inblick i det dagliga arbetet och yrkesrollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse, en vilja att utvecklas och ett driv att bidra till samhällsnytta. Du är strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att både samarbeta i team och arbeta självständigt. Din lösningsfokuserade inställning och nyfikenhet gör dig till en viktig del av vårt team.
Du som söker praktik hos oss:
* Studerar till Automationsingenjör, Automationstekniker, Underhållsingenjör eller Underhållstekniker
* Har god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftlig
* Har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Om du blir utvald att genomföra din LIA hos något av våra vattenverk kommer en säkerhetskontroll att genomföras innan praktiken kan påbörjas.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-14 och ta första steget mot en praktik med verklig påverkan. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang på telefon: 0739142383 eller via mejl Naomi.korang@svoa.se
. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
