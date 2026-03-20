Leveransplanerare
2026-03-20
Leveransplanerare
Vill du arbeta med logistik, planering och samordning? Vi söker en leveransplanerare som stöttar vår kund i att säkerställa effektiva flöden - från planering och packning till utlastning inför transport.
Målet är att minimera hinder och skapa en strukturerad logistik med hög leveransprecisionPubliceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
- Planera och säkerställa att leveranser genomförs effektivt i samarbete med logistik och produktion.
- Ha löpande dialog med mottagande site för att förbereda ytor, mottagning och montage.
- Dokumentera och märka upp gods inför export samt samla in och kontrollera artikeluppgifter inför packning och lastning från underentreprenörer.
- Samordna produktion, transport och mottagande site, samt boka resurser för lastning och hantering av moduler och containrar.
- Bidra till att utveckla rutiner, checklistor och arbetssätt för ökad effektivitet och minskad sårbarhet.
- Följa upp nyckeltal för leveranssäkerhet, kostnader, skador och ledtider samt hantera logistikrisker och avvikelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att planera och samordna flera aktiviteter samtidigt. Du är kommunikativ, tydlig och har lätt för att samarbeta med både interna och externa parter. För att lyckas är du noggrann, flexibel och kan hantera förändringar smidigt. Du har gärna erfarenhet av logistik, produktion eller liknande, samt en god förståelse för flöden och leveranser. Du är också bekväm med administrativt arbete, uppföljning av resultat och förbättringsarbete, och uttrycker dig väl i både svenska och engelska.
Övrig information:
Tjänsten är tidsbegränsad från maj 2026 till januari 2027 med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kund. Placering: Vara.
Tjänsteresor förekommer och körkort krävs.
Vi hanterar rekryteringen själva och undanber kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet: Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487) Arbetsplats
Vara Kontakt
Emelie Ekelund 031-3501687 Jobbnummer
9809735