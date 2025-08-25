Leveransansvarig till GKN Aerospace
2025-08-25
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas
Tjänstebeskrivning
Vi söker ett tillskott för att möta framtida utmaningar och tillväxt inom Repair Solutions.
Avdelningen består i dag av flertalet medarbetare som stödjer våra värdeflöden med olika
aktiviteter inom kvalitetsområdet. Som Product Assurance Engineer ingår det bl a att agera som
Certifying Staff och Kundrepresentant med att leveransgranska och frisläppa våra produkter,
stödja och granska vid produktionskvalificeringar samt bidra i förbättringsarbete och utredningar
inom våra värdeflöden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Agera som Certifying Staff och Kundrepresentant.
• Leveransgranska och frisläppa produkter till våra kunder.
• Bistå vid implementering av kundernas Produkt- och Kvalitetssystemkrav.
• Vara delaktig vid planering av aktiviteterna för produktionskvalificering samt granska den
sammanställda dokumentationen.
• Leda eller stödja Värdeflödena inom riskhantering, problemlösning och förbättringsarbete.
• Deltaga i projekt vid uppstart av nya produkter.Kvalifikationer
• Du har en teknisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• 2 års erfarenhet från MRO underhållsverksamhet, kontroll och/eller kvalitet är meriterande.
• Erfarenhet och förståelse för kundernas produkt- och kvalitetskrav är meriterande.
• Du kommunicerar flytande i tal och skrift på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person tror vi att du är en lagspelare som drivs av att sätta människor, tillit, öppenhet,
kompetens och samarbete i fokus för att nå resultat i tid. För att vara framgångsrik i denna tjänst
bör du även ha en god kommunikationsförmåga och kunna arbeta effektivt tillsammans med
andra. Du har hög integritet, tar gärna initiativ och bidrar till förbättringar.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707858413.
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
