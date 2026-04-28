Leveransadministratör med starka kunskaper i Excel
SJR in Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av XML-filformat, mycket goda kunskaper i Excel och ett starkt intresse för system? Har du dessutom en bakgrund inom, eller ett tydligt intresse för, datavetenskap? Då kan detta vara en roll som passar dig väl.
SJR söker nu en Leveransadministratör till ett konsultuppdrag inom IT-produktion hos vår kund inom försäkringsbranschen.Uppdraget startar så snart som möjligt och löper över sex månader och kan för rätt person leda till överrekrytering och en tillsvidareanställning. Här erbjuds du en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till distansarbete samt goda möjligheter att utvecklas och påverka i din roll.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som Leveransadministratör blir du en del av Specialistteamet & IT-Produktion, och du ingår i IT-produktion som ansvarar för all in- och utdata till och från vårt system samt för systemkörningar. Avdelningen fungerar som ett centralt nav i verksamheten och samarbetar löpande med flera delar av organisationen, bland annat IT-utveckling, kravställare, ekonomi, ledning och försäljning. Rollen förutsätter både teknisk kompetens och en god förståelse för ekonomi och administration, då arbetet befinner sig i gränslandet mellan teknik och affär och kräver förmågan att hantera båda perspektiven samtidigt.
Ansvarsområden
• Hantera datafiler vid import och export av information
• Köra batchjobb och säkerställa att systemen utför planerade körningar korrekt
• Genomföra filöverföringar till kunders leverantörer, exempelvis mäklare och försäkringsbolag
• Ansvara för övervakning och drift av systemkörningar i Backoffice-systemet
• Ha löpande kundkontakt och ge support/IT-support
• Arbeta med problemlösning och kommunikation i dialog med både interna och externa parter
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i Excel, arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet samt har en stark problemlösningsförmåga även i pressade situationer. Du har god förståelse för XML-filformat och gärna en bakgrund inom datavetenskap - alternativt ett tydligt intresse för området, exempelvis genom programmeringskurser eller liknande erfarenheter. Du trivs med att kommunicera och samarbeta med olika funktioner inom organisationen och uppskattar en roll där du får vara en viktig länk mellan teknik och verksamhet. Erfarenhet från arbete som controller, hantering av produktionsdatafiler eller tidigare arbete med XML är meriterande och värdefullt i denna roll.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög social kompetens och ett nyfiket, engagerat förhållningssätt tillsammans med en stark känsla för service. Du är självgående, driven och orädd, och tar naturligt initiativ samt ansvarar för att leda ditt arbete framåt. Med din kommunikativa förmåga och positiva attityd skapar du enkelt goda relationer och trivs i en roll där du får utveckla och stötta både kunder och kollegor.Om företagetSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-27.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se
9879915