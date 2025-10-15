Letusplay söker Financial controller
2025-10-15
Om Letusplay AB
Letusplay AB är en del av den snabbväxande koncernen AAG Holding AB som kombinerar produktion, B2B-försäljning, tjänster och drift inom flera branscher. Genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv har vi ett tydligt mål: att bli en ledande aktör i Europa.
Nu söker vi en Financial controller som vill spela en nyckelroll i koncernens fortsatta tillväxtresa. Rollen är på koncernnivå och erbjuder stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av våra affärsområden.

Om tjänsten
Som Financial Controller rapporterar du direkt till CFO och har ett helhetsansvar för koncernens redovisning, ekonomistyrning och finansiella rapportering. Du arbetar nära koncernledning, Business Controllers och lokala ekonomifunktioner.
Uppdraget handlar om att säkerställa kvalitet, enhetlighet och efterlevnad i koncernens finansiella processer. Samtidigt driver du förbättringar och effektivisering.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för koncernens redovisning, konsolidering och finansiella rapportering.
Du säkerställer korrekta månads-, kvartals- och årsbokslut enligt K3. IFRS är meriterande.
Du utvecklar och förbättrar processer för redovisning, rapportering och intern kontroll.
Du stöttar dotterbolag i finansiella frågor, uppföljning och rutiner.
Du deltar i budget-, prognos- och likviditetsplanering på koncernnivå.
Du arbetar med revision, investeringar och finansiell styrning.
Du driver förbättringsprojekt med fokus på kvalitet, struktur och transparens.Kvalifikationer
Du har en ekonomexamen med inriktning mot redovisning, finans eller controlling.
Du har minst fem års erfarenhet som Financial Controller eller i en liknande roll, gärna i en koncernmiljö.
Du har goda kunskaper i K3, gärna även IFRS, samt erfarenhet av koncernredovisning.
Du förstår redovisning, koncernlogik och strukturaffärer.
Du har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
Du har gärna arbetat i bolag inom produktion, tjänster eller detaljhandel.
Du är strukturerad, noggrann och har hög integritet.
Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Om arbetsgivaren
Letsuplay är ett snabbväxande bolag med verksamhet på koncernnivå. Här får du en nyckelroll där du kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för tillväxt, effektivitet och lönsamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
