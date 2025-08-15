Lektor i avancerad ljusmikroskopi
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Ämnesområde
Avancerad ljusmikroskopi.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar utveckling och tillämpning av innovativa metoder som använder ljus för att utforska biologiska system och processer på molekylär, cellulär och vävnadsnivå. Ämnet innefattar experimentell ljusmikroskopi och bildanalys, som t.ex., på superupplösnings- och light-sheetmikroskopi, inom olika discipliner som biologi och medicin
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för den nationella forskningsinfrastrukturen NMI (Nationell Mikroskopi Infrastruktur) och forskningsinfrastrukturen ALM (Advanced Light Microscopy) vid SciLifeLab på 50%. Lektorn ska delta i utvecklingen av befintliga kurser på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå inom enheten för biofysik. Handledning av examensarbeten på kandidat- och mastersnivå samt forskarhandledning ingår. Forskningen bör vara inriktad på metodutveckling inom ämnesområdet. Forskningen skall säkra att forskningsinfrastrukturen, den nationella infrastrukturen samt undervisningen följer utvecklingen inom ämnesområdet. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år, och vid behov upprättas i samband med anställning en språkplan som stöd.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, särskilt experimentellt avancerad fluorescensmikroskopi, som t.ex., på superupplösnings- och light-sheetmikroskopi, visad bland annat genom vetenskaplig publicering på hög internationell nivå, förmåga att attrahera externa anslag, deltagande i forskningssamarbeten samt förmåga till förnyelse och utveckling av ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet visad genom bland annat undervisning av hög kvalitet på grundnivå och/eller avancerad nivå.
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal innefattande förmåga att drivaarbete inom en storskalig forskningsinfrastruktur. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
- samarbetsförmåga samt förmåga att skapa och upprätthålla internationella kontaktnät.
- förmåga att samverka med externa intressenter som sjukvården, myndigheter och företag.
- administrativ skicklighet.
Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907.
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-0101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Jobbnummer
9461120