Lekia söker Butikschef - Kållered!

Brinner du för försäljning och att utveckla andra? Nu har du chansen att ta dig an en spännande utmaning som Butikschef för en helt ny Lekia butik i Kållered!
Vi söker dig som vill vara med från start och bygga upp en butik där kundservice och försäljning håller absolut toppklass. Det här är en unik möjlighet för dig som är redo att ta ett helhetsansvar, leda ett nytt team och sätta prägel på en inspirerande butiksmiljö. Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som Butikschef ansvarar du för att driva och utveckla butiken i sin helhet - från försäljning och kundupplevelse till personal och lager. Rollen kräver både ett strategiskt helikopterperspektiv och en närvaro i det dagliga arbetet, där du är en tydlig och engagerad ledare som ser till att både medarbetare och butik utvecklas i rätt riktning. Arbetsuppgifter
Ledarskap och personal
* Leda och motivera teamet till att nå försäljnings- och verksamhetsmål
* Ansvara för schemaläggning utifrån budget och försäljning, samt bemanning vid rätt tider
* Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare
* Ha löpande dialog med personal kring schema, lön och arbetsmiljö
* Bidra till personalens engagemang och välbefinnande
Försäljning och butiksmiljö
* Driva försäljningen, analysera utfall och rapportera till ledningen
* Följa upp kampanjer, förbereda nytt material i god tid och säkerställa att butiken är inspirerande, attraktiv och säljande
* Föreslå kampanjer, omskyltningar och förbättringar utifrån trender och kundbehov
* Ansvara för kassaavstämning och ekonomiska rutiner
Lager och administration
* Ha övergripande ansvar för lagervärde, inköp och inleveranser
* Säkerställa att fakturor och order registreras korrekt
* Genomföra inventeringar löpande och vid behov
* Upprätthålla effektiva rutiner för varuhantering och lagerhållning Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra, gärna inom detaljhandeln, och som brinner för försäljning och utveckling. Du är affärsmässig, har god ekonomisk förståelse och är både strukturerad och självgående. Du trivs i en dynamisk miljö, är stresstålig och har förmågan att engagera ditt team och skapa en arbetsplats med energi och trivsel. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på sex månader. Lekia tillämpar kollektivavtal och med lön efter överenskommelse. Arbetstider kommer vara både dag, kväll och helger efter rullande schema.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sök tjänsten genom att klicka på "ansök här" nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
I samband med denna rekrytering samarbetar Lekia med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Monica Sveiven.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med från början och bygga upp en helt ny butik. Du får chansen att sätta din egen prägel på verksamheten, leda ett nytt team och spela en avgörande roll i Lekias fortsatta framgång. Hos oss får du en betydelsefull roll i det lilla familjeföretaget med stora möjligheter. Med en stor portion eget ansvar ges du möjlighet att vara delaktig i vår fortsatta utveckling framåt.
Känner du igen dig i vår beskrivning? Välkommen med din ansökan!
Lekia är Sveriges största lekkedja, och vi har över 150 enskilda butiker i Sverige och Norge. Dessutom är vi också en av Skandinaviens största grossister inom Lek och Baby. Vi finns på den lilla orten, i det stora köpcentret och mitt i centrum. Våra butiker kan se olika ut inuti, men alla heter Lekia och har samma grundsortiment och kundpolicy. Det är viktigt för oss att du som kund ska uppleva hur enkelt och roligt det är att handla hos oss. Om du handlar en leksak i Malmö kan du byta den i Kiruna om det passar dig bättre.
Butiken i Kållered är en av fem butiker som drivs av samma ägare. Vi är ett familjärt företag och hos oss är det viktigt att ha roligt på jobbet. I din lokala butik arrangerar våra leksakshandlare aktiviteter för barn och familjer. Allt från att fira något speciellt, till att underhålla de minsta och inspirera de äldre. Det kan exempelvis vara aktiviteter som att lära sig tricken med det senaste från NERF, till att bygga med LEGO eller träffa dina favoritfigurer. Ersättning
