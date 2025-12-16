Legitimerad Tandläkare

Helsingborg tandläkare centrum AB / Tandläkarjobb / Åstorp
2025-12-16


Tandläkare sökes
Vi söker nu en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt engagerade och trevliga team på Åstorp Tandläkare Centrum. Hos oss får du arbeta i en modern klinik med fokus på hög kvalitet, god service och patienten i centrum.

Om tjänsten
Som tandläkare hos oss arbetar du självständigt med allmäntandvård och samarbetar nära med tandsköterskor och tandhygienister. Tjänsten kan anpassas efter heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige

Har god förmåga att bemöta patienter i alla åldrar

Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Vi erbjuder:
En trygg anställning i en trivsam arbetsmiljö

Moderna lokaler och utrustning

Ett stöttande och erfaret team

Möjlighet till kompetensutveckling

Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@astorptandlakarecentrum.se
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Helsingborg tandläkare centrum AB (org.nr 559500-2253)
Storgatan 20 D (visa karta)
265 34  ÅSTORP

Kontakt
Mohammed Jalbout
mohammedjalbout@gmail.com
042260044

Jobbnummer
9648195

