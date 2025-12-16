Legitimerad Tandläkare
2025-12-16
Tandläkare sökes
Vi söker nu en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt engagerade och trevliga team på Åstorp Tandläkare Centrum. Hos oss får du arbeta i en modern klinik med fokus på hög kvalitet, god service och patienten i centrum.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som tandläkare hos oss arbetar du självständigt med allmäntandvård och samarbetar nära med tandsköterskor och tandhygienister. Tjänsten kan anpassas efter heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige
Har god förmåga att bemöta patienter i alla åldrar
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
En trygg anställning i en trivsam arbetsmiljö
Moderna lokaler och utrustning
Ett stöttande och erfaret team
Möjlighet till kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@astorptandlakarecentrum.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@astorptandlakarecentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg tandläkare centrum AB
(org.nr 559500-2253)
Storgatan 20 D (visa karta
)
265 34 ÅSTORP Kontakt
Mohammed Jalbout mohammedjalbout@gmail.com 042260044 Jobbnummer
9648195