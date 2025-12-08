Legitimerad psykolog till BUP Sickla
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar med psykisk ohälsa? Är du legitimerad psykolog med KBT-utbildning? Då ska du söka den här tjänsten som innehåller ett varierat arbete tillsammans med övriga kompetenta medarbetare på enheten!
Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsenheten (BUP) i Sickla har i uppdrag att erbjuda barn och ungdomar i åldern 0-17 år och deras familjer psykiatrisk bedömning, vård och behandling på specialistnivå.
Tillsammans med kollegor med olika kompetenser bidrar du till en säker vård och omsorg av god kvalitet. På mottagningen arbetar ett trettiotal kvalificerade medarbetare; läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och administratörer. Medarbetarna på mottagningen arbetar yrkesmässigt självständigt samtidigt som ett tätt samarbete sker för att kunna erbjuda allsidig kompetens till våra patienter. Arbetet är varierat och ställer krav på flexibilitet, eget ansvar och förmåga att arbeta interprofessionellt. Vi arbetar både med person- och familjecentrerad omvårdnad där patient såväl som anhörigperspektivet är centralt i arbetet. Vi erbjuder både individuell behandling, gruppbehandling, föräldraföreläsningar och insatser via vår stöd- och behandlingsplattform. Utifrån ett personligt intresse har du möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt som gagnar mottagningen. Vi är subspecialiserade på Komet och små barn 0-5:11 år.
Vi är en stabil, välorganiserad mottagning med ett gott arbetsklimat. Vår verksamhet har ett aktivt arbete för att främja likabehandling. Mottagningen ligger i Sickla köpkvarter, dit är det lätt att ta sig från Slussen och Gullmarsplan.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att genomföra barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar av barn, ungdomar och deras närstående. Samarbete med kollegerna på mottagningen och andra vårdgivare som också arbetar med målgruppen är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog med KBT-utbildning och ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och själv kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Sickla är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
