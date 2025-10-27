Legitimerad fysioterapeut
Valdemarsviks kommun är en liten skärgårdskommun med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Bra pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik från Norrköping. Vi har korta beslutsvägar och goda möjligheter till delaktighet och lokal påverkan.
En av våra medarbetare går nu vidare till ny tjänst. Vi söker därför en ersättare och hoppas att just du väljer att bli vår kollega. Vår arbetsgrupp kännetecknas av trygghet, god gemenskap och ett flexibelt arbetssätt.
Vi jobbar teambaserat med individen i centrum. Uppdraget innebär stort patientfokus och god serviceanda.
Hemsjukvården består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Vi har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer och biståndshandläggare.
Arbetsuppgifter
Du kommer ha ett varierat arbetsområde där du arbetar inom hemsjukvården i ordinärt boende, mot kommunens särskilda boende för äldre, samt inom LSS-verksamheten. Kommunen delas in i geografiska områden där du tillsammans med arbetsterapeut har huvudansvaret för enheterna i ditt område.
Du ansvarar självständigt för bedömning av funktionsförmåga och rehabilitering av den enskilde patienten. Du initierar behandling, träning och hjälpmedelsutprovning i syfte att bibehålla och/eller förbättra funktionsförmågan. I arbetet ingår även handledning och stöd till enskild patient, närstående och personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut och har ett genuint intresse för människor och ser till helheten. Som person är du empatisk, nyfiken, flexibel och lyhörd med ett personcentrerat förhållningssätt.
Du är ansvarstagande, har en god planeringsförmåga och kan arbeta självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och kan snabbt ställa om efter nya förutsättningar. Erfarenhet av kommunal hemsjukvård är meriterande.
B- körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Heltid vardagar kl. 7.30-16. Vi tillämpar flextidsavtal.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
