Leg. veterinär för ett graviditetsvikariat
Animallogos Djurhälsa är en privatägd klinik med specialinriktning exotic som är belägen i Liljeholmen. Hos oss möts kunderna av veterinärer och sköterskor med gedigen kompetens och erfarenhet inom dessa djurslag. Förutom att ge professionell djursjukvård erbjuder vi rådgivning och fortbildning genom till exempel föreläsningar. Kliniken erbjuder en fullständig service med poliklinik, röntgen, ultraljud, lab, operation, tandavdelning, foder och tillbehörsbutik. Vår team består av fyra veterinärer, sex djurvårdare och en receptionist. Vi har öppet dagtid måndag till fredag
Vi söker dig
Vi söker nu en leg. veterinär med erfarenhet av arbete på smådjursklinik, med ett intresse för exotic för ett graviditetsvikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Denna tjänst kommer att innebära en stor del hund och kattpatienter och en mindre del exotic. Du behöver inte ha tidigare klinisk erfarenhet av att arbeta med exotic men behöver ha ett gediget intresse för att lära dig mer om dessa arter, främst kaniner som är vår vanligaste patientgrupp. Meriterande är om du har egna erfarenheter av dessa djurslag även om det inte är på yrkesmässig nivå.
Personliga egenskaper som vi värdesätter hos våra medarbetare är en god samarbetsförmåga, flexibilitet, nyfikenhet, prestigelöshet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du bör även ha en god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift samt ett stort intresse för såväl våra patienter som deras ägare.
Vi erbjuder dig
Dina arbetsuppgifter kommer att variera mellan poliklinik, akut och operation. Även arbete med röntgen och lab förekommer då vi är en mindre klinik och alla förväntas hjälpa till där det behövs. Arbetsuppgifterna kan komma att justeras efter kompetens och egna önskemål.
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete med trevliga och hjälpsamma kollegor. Vår målsättning är att bygga en långvarig och trygg relation med de djurägare som besöker vår klinik.
Vi erbjuder friskvårds- samt skobidrag och har självklart kollektivavtal.
Vi välkomnar dig som vill ingå i vårt team, där vi strävar efter att leverera den bästa djursjukvården till exotic i Sverige.Publiceringsdatum2026-02-25Tillträde
April eller efter överenskommelse
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi önskar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-03-25
Har du frågor om tjänsten eller om vår klinik är du välkommen att kontakta eva.soder@animallogos.se
eller chefsveterinär Amanda Karlsson på amanda.karlsson@animallogos.se Så ansöker du
