Leg. Tandläkare

Helsingborgs Hud & Hår Klinik AB / Tandläkarjobb / Landskrona
2025-12-20


Publiceringsdatum
2025-12-20

Om företaget
Vi är en privat tandläkarklinik i Landskrona. Hos oss arbetar du i en trivsam miljö med moderna behandlingsmetoder och engagerade kollegor.

Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt team.

Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation (krav)
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Du talar svenska

Vi erbjuder
En flexibel arbetsmiljö med möjlighet till utveckling
Trevliga kollegor och stöd i det dagliga arbetet
Moderna lokaler och utrustning
Tillsvidareanställning

Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV till sulaimanihicam@gmail.com. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: sulaimanihicam@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Helsingborgs Hud & Hår Klinik AB (org.nr 559473-2363)

Arbetsplats
Kronans klinik

Jobbnummer
9658241

