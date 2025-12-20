Leg. Tandläkare
2025-12-20
Vi är en privat tandläkarklinik i Landskrona. Hos oss arbetar du i en trivsam miljö med moderna behandlingsmetoder och engagerade kollegor.Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt team. Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation (krav)
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Du talar svenska
Vi erbjuder
En flexibel arbetsmiljö med möjlighet till utveckling
Trevliga kollegor och stöd i det dagliga arbetet
Moderna lokaler och utrustning
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV till sulaimanihicam@gmail.com
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: sulaimanihicam@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Hud & Hår Klinik AB
(org.nr 559473-2363) Arbetsplats
Kronans klinik Jobbnummer
9658241