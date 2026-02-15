Leg tandhygienist sökes
2026-02-15
Information om arbetsplatsen
På vår mycket moderna klinik jobbar för närvarande två tandläkare, två sköterskor, en tandhygienist och en samordnare.
Mottagningen är i centrala Falun och har 2025 uppdaterats med nya utrustningar. Vi utför allmäntandvård, parodbehandlingar, implantatbehandlingar mm och är remissinstans för specialistundersökningar inom odontologisk radiologi . Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandhygienistuppgifter, depuration, air flowbehandlingar, tandblekning mm. Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet önskvärd men inte ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad medarbetare som fungerar som lagspelare i ett litet lag. Du ska även vilja assistera tandläkarna vid behov.
Övrig information
Arbetstiden är ungefär halvtid med tonvikt på måndagar och tisdagar. Ytterligare tid enligt överenskommelse.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Tandläkare Mats Bäckström Kontakt
Mats Bäckström 023-21083 Jobbnummer
9743165