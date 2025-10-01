Leg sjuksköterska
Djursholms Doktorn AB / Sjuksköterskejobb / Danderyd
2025-10-01
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djursholms Doktorn AB i Danderyd
Djursholms Doktorn AB är en privat husläkarmottagning med landstingsavtal.
Vi har funnits sedan år 2000 och arbetar för god kvalité och service till våra kunder. Mottagningen har mycket fina lokaler som ligger på gångavstånd från tunnelbana och buss. Vi tar hand om cirka 3000 patienter.
Här på mottagningen arbetar 2 läkare, 1 distriktssköterskor, 1 sjuksköterska, 1 läkarsekreterare.
Just nu söker vi en sjuksköterska / distriktssköterska som kan arbeta 75-100%.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är positiv, utåtriktad, ansvarsfull, engagerad, flexibel och noggrann.
Tidigare erfarenhet inom privat husläkarverksamhet är meriterande.
Vi arbetar i journalsystemet CGMJ4. Dina arbetsuppgifter består av sedvanligt mottagningsarbete, telefonrådgivning, vaccinationer, sårvård, spirometri, fotstatus samt hemsjukvård.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
