Leg sjuksköterska

Djursholms Doktorn AB / Sjuksköterskejobb / Danderyd
2025-10-01


Djursholms Doktorn AB är en privat husläkarmottagning med landstingsavtal.
Vi har funnits sedan år 2000 och arbetar för god kvalité och service till våra kunder. Mottagningen har mycket fina lokaler som ligger på gångavstånd från tunnelbana och buss. Vi tar hand om cirka 3000 patienter.
Här på mottagningen arbetar 2 läkare, 1 distriktssköterskor, 1 sjuksköterska, 1 läkarsekreterare.
Just nu söker vi en sjuksköterska / distriktssköterska som kan arbeta 75-100%.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är positiv, utåtriktad, ansvarsfull, engagerad, flexibel och noggrann.
Tidigare erfarenhet inom privat husläkarverksamhet är meriterande.
Vi arbetar i journalsystemet CGMJ4. Dina arbetsuppgifter består av sedvanligt mottagningsarbete, telefonrådgivning, vaccinationer, sårvård, spirometri, fotstatus samt hemsjukvård.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: valeria.ahgren@djursholmsdoktorn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg. Sjuksköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Djursholms Doktorn AB (org.nr 556583-3547)
Vendev 85 A (visa karta)
182 64  DJURSHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Djursholms Doktorn

Jobbnummer
9535338

