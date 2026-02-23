Leg. Psykolog
2026-02-23
Kom och jobba med oss på Arkadens Läkarmottagning!
Arkadens Läkarmottagning är en väletablerad vårdcentral beläget i Märsta centrum. Cirka 4 700 invånare är listade på vårdcentralen och här jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fotvårdsspecialist, samt kurator . Du kommer till en trivsam och välfungerande arbetsplats och vi söker nu ytterligare en legitimerad psykolog som vill bli en del av vårt engagerade team på Arkaden.
I dina arbetsuppgifter som psykolog ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom att undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och bidra till att hitta lösningar. Du arbetar med bedömning, behandling och rådgivning för patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
Vi är ett härligt gäng med nära till skratt och flera av oss har många års erfarenhet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du stor frihet att utforma ditt arbete själv med frihet. Möjlighet till handledning. Konkurrenskraftig lön.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Du har svenskt legitimation utfärd av Socialstyrelsen.
Vi ser att du är flexibel, serviceinriktad och har ett positivt och professionellt förhållningssätt till patienter och kollegor. Vidare har du ett driv och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt via e-post, dock senast 2026-07-31. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: verksamhetschef@arkadenlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arkadens Läkarmottagning i Märsta AB
(org.nr 556765-3521)
Nymärstagatan 10 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Arkadens Läkarmottagning I Märsta AB Jobbnummer
9759070