Leg. Läkare sökes till Nacka Forums Vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Nacka
2026-04-15
Vill du bli en av oss?
Vi söker nu dig som är legitimerad läkare och har siktat in dig mot allmänmedicin till vår trevliga vårdcentral i Nacka då en av våra ST läkare har blivit specialist. Vårdcentralen är en medelstor egen resultatenhet inom Stockholm läns sjukvårdsområde. Vårt arbete präglas av SLSO:s Vision- Rätt vård när och där du behöver. Vi finns i Nacka Forum med utmärkta kommunikationer från de flesta håll.
Om oss:
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom det allmänmedicinska området. Vi har Astma/Kol mottagning samt diabetesmottagning och vi arbetar med patienter i alla åldrar då vårt uppdrag innefattar både BVC och Hemsjukvård. Visst akutarbete förekommer. Vi värdesätter ansvar och patientengagemang.
Dina arbetsuppgifter:
Som läkare erbjuds du ett varierat arbete på vårdcentralen med både planerade och akuta patienter. Du kommer att ha stöd och handledning av våra specialistläkare och våra ST läkare.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är Leg läkare och gjort AT eller BT och har ett intresse av primärvård.
Du innehar språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1, vilket är ett krav inom SLL.
Personliga egenskaper:
Du är driven och intresserad av att arbeta i team. Du har en vilja att prova ny teknik och nya arbetssätt för att på bästa sätt möta våra patienter och samtidigt tillsammans i teamet skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 3-6 månader. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rekryterande chef, Carin Lindahl, carin.lindahl@regionstockholm.se
, 073-0776453
Medicinsk ledningsansvarig läkare: Shillah Hashemi: shillah.hashemi@regionstockholm.se
Fackliga företrädare:
Läkarföreningen Anastasia Semenova, anastasia.semenova@slf.se
Övrig information:
Intervjuer kan komma att ske innan sista datum för annonsen. För att motverka spridningen av multiresistenta bakterier tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskvårdsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing. SLSO tillämpar även registerkontroll före beslut om anställning.
Sista dag att ansöka är 260430
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM
Stockholms läns sjukvårdsområde, Forums vårdcentral
verksamhetschef
Carin Lindahl 073-0776453
9857194