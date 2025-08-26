Leg. Fysioterapeut Jönköping
Agilokliniken AB / Sjukgymnastjobb / Jönköping Visa alla sjukgymnastjobb i Jönköping
2025-08-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agilokliniken AB i Jönköping
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Agilokliniken är en ledande aktör inom fysioterapi och naprapati med nio kliniker. Nu öppnar vi en ny enhet i Jönköping och söker en duktig fysioterapeut till vårt team. Vi strävar efter att alltid erbjuda högkvalitativ vård och rehabilitering till våra patienter och söker dig som är intresserad av att bli en del av Agilokliniken.
Tjänstens översikt
Vi söker en fysioterapeut som har erfarenhet av primärvårdsrehabilitering eller liknande. Har du dessutom kunskap och erfarenhet från kurser som OMT, OMI, McKenzie och akupunktur, så är det meriterande.
Tjänsten är 50-100%Dina arbetsuppgifter
Utföra bedömningar och behandlingar av patienter med olika typer av smärt- och funktionsproblem
Använda manuella behandlingsmetoder för att främja patientens återhämtning
Implementera och följa upp rehabiliteringsplaner individuellt anpassade efter patientens behovKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med erfarenhet av primärvårdsrehabilitering
Kunskap och erfarenhet i manuell behandling, så som OMT, OMI, McKenzie eller akupunktur
Förmåga att arbeta självständigt och vilja vara med och utveckla verksamheten
Stark kommunikativ kompetens och ett patientcentrerat förhållningssätt
Engagemang och vilja att ständigt utvecklas inom yrket
Fördelar
Möjlighet till konkurrenskraftig månadslön baserat på din erfarenhet och kompetens
Tillgång till regelbunden fortbildning och möjlighet till professionell utveckling
Arbeta i en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där din kompetens värdesätts
Förmåner såsom friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring och avsättning enl kollektivavtal
Ansök nu
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av Agiloklinikens nya enhet i Jönköping, välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter. Skicka ditt CV och ett personligt brev, via länken, där du beskriver din erfarenhet och intresse för tjänsten som fysioterapeut. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agilokliniken AB
(org.nr 556733-5715) Arbetsplats
Agilokliniken Jönköping Kontakt
COO/HR
Ola Klackenberg ola.klackenberg@agilokliniken.se 0736937533 Jobbnummer
9477383