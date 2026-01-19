Ledningssystemofficer till Sjukhusbataljonen
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Sjukhusbataljonen söker en ledningssystemofficer till bataljonens stab. Vi söker dig som vill arbeta med planering, drift och utveckling av lednings- och sambandssystem i en verksamhet där tillgänglig och robust ledning är avgörande
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).
Sjukhusbataljonen består av ett antal kompanier inom sjukvård, ledning, underhåll och sjuktransport. Bataljonen ansvarar för att utbilda 140 stycken egna värnpliktiga. Personalkategorierna är officerare, specialistofficerare, medicinalpersonal, soldater och värnpliktiga.
Beskrivning av tjänsten
Som ledningssystemsofficer ansvarar du för planering, drift och utveckling av bataljonens lednings- och informationssystem. Du kommer vara en nyckelperson i att säkerställa robust, säker och fungerande ledning under övning och utbildning. Tjänsten innebär nära samverkan med ledningssystemofficer på FömedC förbandsstab, tekniska funktioner och övriga stabsmedlemmar inom sjukhusbataljonen. Du stödjer planering och genomförande av utbildningar inom lednings- och sambandsområdet. Du förväntas utbilda inom eget kompetensområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, etablera, driftsätta och vidmakthålla lednings- och sambandssystem
• Stödja bataljons- och kompaniledning inom ledning, samband och informationshantering
• Delta i planering och genomförande av övningar och insatser
• Felsöka och utveckla tekniska lösningar inom ledningssystem
• Bidra till utbildning och utveckling av personal inom lednings- och sambandstjänst
• Samverka med andra förband och civila aktörer vid behov Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Godkänd officer- eller specialistofficersutbildning (lägst SO7) inrikting ledningssystem/samband
• Utbildning och erfarenhet inom arméns ledning och sambandssystem
• God teknisk förståelse och intresse för lednings- och informationssystem
• B-körkort samt militärt förarbevis
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.
• Svensk medborgare
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare stabs- eller ledningstjänst
• Erfarenhet av sjukvårdsförband eller logistik förband
• Pedagogisk erfarenhet eller instruktörsbakgrundDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och trivs i en dynamisk miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du har ett intresse för teknik och ledning samt förstår vikten av tillförlitliga system i medicinska och operativa sammanhang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst utnämnd SO 7
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Patrik Sidling, tel FM växel: 031-692000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 031-692000julia.ahsberg@mil.se
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under perioden.
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690490