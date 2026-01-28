Ledningsstöd till myndighetsledningen
2026-01-28
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) söker ett kvalificerat ledningsstöd som vill bidra till ett mer hållbart och effektivt ledningsarbete. Rollen är central i myndighetens vardag och innebär ett nära samarbete med generaldirektör och chefer.
Vi söker dig som trivs i en ledningsnära roll där du kombinerar struktur, service och omdöme och som ser värdet i att både hantera praktiska detaljer och skapa ordning i större sammanhang.
Om jobbet
Som ledningsstöd ger du kvalificerat, proaktivt och självständigt administrativt stöd till myndighetens ledning. Ditt uppdrag är att avlasta generaldirektören och chefer i deras dagliga arbete, skapa framförhållning och bidra till att rätt saker sker vid rätt tidpunkt. Dina arbetsdagar följer i mångt och mycket ledningens, vilket innebär att de kan ändras med kort varsel. Du kan komma i kontakt med känsliga uppgifter, vilket kräver hög integritet. Som ledningsstöd är du en viktig representant för myndigheten både internt och externt.
Rollen innebär ett tydligt mandat att självständigt planera, prioritera och hantera vardagsnära administrativa frågor inom givna ramar. Du förväntas ligga steget före, fatta egna beslut i det löpande arbetet och bidra till att frigöra tid för chefernas kärnuppdrag.
Tjänsten är placerad på enheten Lednings- och verksamhetsstöd där vi just nu är 12 kollegor. Enheten har ett strategiskt helhetsansvar för HR och internkommunikation samt för verksamhetsstyrning, finansiella processer och myndighetens upphandlingar och inköp. Enheten arbetar nära ledning, chefer och verksamhet för att skapa struktur, kvalitet och långsiktig utveckling i myndigheten.
I rollen ingår bland annat att:
• proaktivt hantera kalendrar och mötesbokningar för generaldirektör och chefer
• planera och samordna möten, resor, internat och externa kontakter
• förbereda agendor, mötesunderlag och beslutsmaterial, inklusive mötesadministration av myndighetens nämnder och råd
• föra mötesanteckningar och säkerställa uppföljning
• utföra löpande administrativa uppgifter, inklusive enklare praktiska moment, när de bidrar till ett effektivt ledningsarbete
Då rollen är nyinrättad kan arbetsuppgifterna komma att utvecklas över tid och vid behov även omfatta andra administrativa uppgifter inom myndigheten.
Du rapporterar till enhetschefen för Lednings- och verksamhetsstöd som har personal- och arbetsmiljöansvar. Rollen innebär ett nära och förtroendefullt arbete med både generaldirektören och ställföreträdande myndighetschefen, där uppdrag och prioriteringar följs upp gemensamt.
Om dig
Vi söker dig som har:
• gymnasieexamen
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat administrativt stöd till chef eller ledning i offentlig sektor
• mycket god digital kompetens, särskilt i Office-miljö
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete nära högsta ledningen
• eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller offentlig förvaltning
För att trivas och lyckas i rollen behöver du mycket god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med många parallella uppgifter. Du har ett gott omdöme, hög integritet och förmåga att hantera känslig information. Du är proaktiv och lösningsorienterad och trivs i en roll där du får vara relationsskapande och bygga nära samarbeten.
Om arbetsgivaren
MTM vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och tycker att det är viktigt att varje medarbetare har möjlighet att kombinera arbete och fritid. Vi erbjuder till exempel förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta hemifrån och stor frihet att påverka din egen arbetstid.
På MTM arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Det innebär att du som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar på medborgarnas uppdrag, ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare och inleds med provanställning i sex månader. MTM tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef:
Charlotta Svärd, charlotta.svard@mtm.se
Fackliga representanter:
Martin Strandberg, SACO, martin.strandberg@mtm.se
Erik Johansson, ST, erik.johansson@mtm.se
Ansökan
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 12 februari 2026. Ange diarienummer MTM-P 2026/7 i din ansökan. Intervjuer genomförs i två steg. Första intervjuer sker digitalt vecka 8. Andra intervjuer sker fysiskt i Malmö den 26 och 27 februari.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Tillgängliga Medier
Myndigheten för tillgängliga medier
