Ledningsnätstekniker
Vi har världens viktigaste jobb – vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu en Ledningsnätstekniker till vårt team i Östhammar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete, där du tillsammans med dina kollegor arbetar med underhåll, förbättringar och akuta åtgärder av ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten. Du ingår i ett flexibelt arbetslag med många olika arbetsuppgifter som bland annat övervakning, felsökning, reparationer och hantering av inkomna kundärenden. I arbetet har du även en samordnande roll i att tillsammans med entreprenörer och kollegor säkerställa att ledningsnätet fungerar optimalt. Även administrativa uppgifter ingår i arbetet såsom dokumentation av drift- och kartdata.
Just nu händer det mycket spännande inom Gästrike vatten där vi både investerar i nya anläggningar samt bygger ut och uppgraderar VA-nätet. Detta innebär en möjlighet för dig att utveckla dig och din kompetens inom till exempel mindre projekt och byggledning, i takt med att bolaget växer.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom VA, till exempel inom rörnätsteknik, eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du kanske har erfarenhet från anläggningsbranschen eller inom underhåll från exempelvis processindustrin. Vi värdesätter att du arbetat i en roll med kundkontakt, eftersom rollen som Ledningsnätstekniker har nära samarbete med kunder.
Manuellt B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du har arbetat i kundhanteringssystem, ordersystem och/eller Office-program.
Som person gillar du att ha ett stort eget ansvar där du är noggrann och kvalitetsmedveten i hur du genomför dina arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, handlingskraftig och värdesätter samarbete med såväl kollegor som kunder.
Vi tror att du som person även är nyfiken och har ett intresse av att utvecklas inom en samhällsviktig bransch.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328427".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Vatten AB
802 86 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Gästrike vatten
Bodil Ander bodil.ander@gastrikevatten.se
