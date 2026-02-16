Ledarskapsspecialist
Uppsala universitet, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, HR-avdelningen i Uppsala
Vill du arbeta med stöd och utvecklingsinsatser riktade mot chefer och akademiska ledare tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en kunskapsintensiv och internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart chef- och medarbetarskap och en hälsosam arbetsmiljö som erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Då är du varmt välkommen att söka anställning som ledarskapsspecialist på Uppsala universitet!
Som ledarskapsspecialist är du placerad på HR-avdelningen som är en del av universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet.
Avdelningen består av ett 50-tal medarbetare fördelade på fyra enheter. Avdelningens övergripande uppdrag är att bidra till att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare. Vi ger stöd och rådgivning i strategiska och operativa HR-frågor samt företräder arbetsgivaren avseende arbetsgivarpolitik och villkor. Du kommer att ha din arbetsplats i Segerstedthuset där universitetets förvaltning är samlad. Här sitter vi i moderna lokaler ett stenkast från Uppsala slott, Botaniska trädgården och Carolina rediviva. Som anställd på HR-avdelningen erbjuds du ett omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande miljö som präglas av engagemang, hög kompetens och innovation och kollegor med hög grad av AI-mognad.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
HR-avdelningen erbjuder chefer och akademiska ledare stöd och utvecklingsinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra stödet och för närvarande pågår ett förändrings- och utvecklingsarbete där våra arbetssätt, utbildningar och innehåll i stödet ses över för att bättre möta verksamhetens behov. Som ledarskapsspecialist kommer du att vara en aktiv och medskapande part i detta arbete.
I det dagliga arbetet stödjer och utvecklar du universitetets chefer och akademiska ledare och bidrar till att stärka deras kompetens i rollen som arbetsgivare, verksamhetsansvarig och ledare. Du planerar, samordnar och genomför chefs- och ledarutbildningar samt andra utvecklingsinsatser både självständigt och i nära samarbete med kollegor och externa aktörer. I rollen ingår även att handleda och coacha chefer och akademiska ledare såväl enskilt som i grupp samt att genomföra insatser för ledningsgruppsutveckling. Du arbetar i team med andra medarbetare vid avdelningen och förväntas bidra aktivt i gemensamma utvecklings- och förändringsarbeten.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen inom beteendevetenskap eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av att genomföra chef- och ledarutbildningar, ge konsultativt stöd och handledning till chefer, ledare och ledningsgrupper samt erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och att utveckla chefer och ledares förmåga att leda digital transformation. Du har god och aktuell kunskap om ledarskap, chefskap, organisationspsykologi, systemteoretiskt förhållningssätt samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Du är även väl förankrad i relevant forskning och beprövad erfarenhet med förmåga att omsätta teori till praktiskt användbara utvecklings- och utbildningsinsatser i organisationer. Dokumenterat goda färdigheter i att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska är ett krav. God digital mognad med en nyfiken på hur ny teknik, digitala lärmiljöer och arbetssätt kan användas för att utveckla och stärka chef- och ledarutbildningar samt andra utvecklingsinsatser är av vikt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du:
- har en erkänt god samarbets- och relationsskapande förmåga som skapar förtroende i mötet med chefer och kollegor,
- har en stark pedagogisk och kommunikativ förmåga, med förmåga att göra forskning och teori begriplig och användbar i praktiken,
- arbetar strukturerat, analytiskt och med helhetsperspektiv och kan anpassa insatser utifrån organisatoriska sammanhang,
- har ett självständigt arbetssätt med gott professionellt omdöme.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av planering och genomförande av chef- och ledarutbildningar samt utvecklingsinsatser inom universitets- och högskolesektorn.
- Egen chefserfarenhet.
- Erfarenhet av att utforma och designa e-utbildning.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-direktör Pia Lindberg, tel. 018-471 10 49, e-post pia.c.lindberg@uu.se
och biträdande avdelningschef AnnaSara Svantesson, tel. 018-471 16 52, e-post annasara.svantesson@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026, UFV-PA 2026/387.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, HR-avdelningen Jobbnummer
9745807