Learning and Development Specialist- Vikariat
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Om rollen
Som Learning & Development Specialist kommer du ansvara för att säkerställa att OKQ8 erbjuder digitala och lärarledda utbildningsinsatser som verksamheten efterfrågar. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor inom Learning & Development teamet och vår People organisation i att identifiera behov och finna kreativa lösningar som hjälper oss att möta kompetensutvecklingsbehov inom verksamheten.
Arbetet utgår från vårt trevliga kontor på Sveavägen i Stockholm men du kommer också att besöka stationer, depåer och andra kontor som en del av din roll.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
- Ansvara för produktion av digitala utbildningar genom framtagning av produktionsmanus, e-utbildningar samt visuellt content såsom enklare illustrationer och film- och bildmaterial.
- Övergripande ansvar för vårt LMS (Learning Management System).
- Supportera med utbildningsadministration så som publicera, uppdatera och kvalitetssäkra utbildningar, deltagare och kursmaterial.
- Koordinera och hålla ihop processerna kring Onboarding & Traineeprogram.
- Delta i arbetet med att forma en lärande kultur, bidra med pedagogisk rådgivning till verksamheten samt säkerställa att utbildningar följer OKQ8:s riktlinjer och standard.
- Delta i nätverk och forum för att säkerställa att OKQ8 ligger i framkant vad gäller kompetensutveckling och lärande.
Vi söker nu dig som vill driva och hjälpa oss utveckla det viktiga arbetet inom Learning & Development för att säkerställa kompetensförsörjning på kort- såväl som lång sikt inom OKQ8. Rollen är en visstidsanställning under 12 månader med möjlighet till förlängning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker efter en prestigelös person med hög känsla för service och med stort driv. Som person är du noggrann, ansvarsfull och tycker om när det händer mycket. Vi söker dig som är en nyfiken lagspelare som gärna tar dig an nya uppgifter och är kreativ, självständig samt strukturerad i ditt sätt att arbeta. Du har en problemlösande förmåga, kan se samband och har en förståelse för hur processer och aktiviteter hänger i ihop. I den här rollen ställer vi stor vikt vid pedagogiska och kommunikativa förmågor såväl i tal, skrift och bild.
Vi tror att du:
- har minst ett par års arbetslivserfarenhet från Learning & Development området eller media & kommunikation.
- har god kommunikativ och pedagogisk förmåga.
- har erfarenhet av digital utbildningsproduktion, gärna från Articulate (Rise och Storyline), Adobe (Illustrator och Animate) eller liknande verktyg.
- har intresse för grafisk produktion och bildskapande.
- har goda kunskaper i Power Point.
- är van användare av AI och har en nyfiken inställning till nyheter inom området.
- har grundläggande kunskaper om filminspelning och filmredigering.
- har erfarenhet av Learning Management Systems.
- behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
- har erfarenhet från retail eller serviceyrken.
Vi erbjuder
Hos oss på OKQ8 får du arbeta i en flexibel miljö med viktiga och varierande arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar samarbete, innovation och utveckling - och vi tror på att vi tillsammans gör varandra bättre. Här blir du en del av en familjär kultur där vi stöttar varandra, har roligt tillsammans och där du ges möjlighet att växa och göra skillnad. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som minskar utanförskap och främjar mångfald.
Övrig information
Har du frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Talent Acquisition Partner Nabila Ur-Rehman, nabila.ur-rehman@okq8.se
.
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Placeringsort: Stockholm, Sveavägen.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Rollen är en visstidsanställning under 12 månader med möjlighet till förlängning.
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Välkommen med din ansökan!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OK-Q8 AB
(org.nr 556027-3244), https://www.okq8.se/jobba-hos-okq8/
