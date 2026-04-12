Lead Generator/Mötesbokare
2026-04-12
Vad vårt jobb är Klaravik sammanför hundratusentals köpare världen över med säljare av maskiner och fordon via våra auktionsplattformar klaravik.se och klaravik.dk. Varje dag publiceras nya objekt och vårt erbjudande fortsätter att växa. Under 2025 startade vi över 170 000 auktioner och hade en auktionsomsättning på över 4,7 miljarder kronor.
Klaravik Sverige har 265 anställda och är en del av en stark europeisk koncern: TBAuctions, med flera framgångsrika tillväxtvarumärken. Koncernen har över 1 200 medarbetare i Norden, Benelux, Storbritannien och övriga Europa. Nu söker vi en hungrig och driven lead generator som vill vara med och skapa nya affärer.
Vad ditt jobb blir Som lead generator arbetar du med utåtriktad telefonkontakt mot potentiella säljare. Din huvuduppgift är att generera kvalificerade leads och skapa affärsmöjligheter. Du är en viktig del av vårt kommersiella maskineri och ingår i teamet tillsammans med innesäljare och förhandlare, där ni tillsammans driver affären framåt. Du kommer att primärt arbeta i HubSpot, vårt system för leads.
Dina dagar består till stor del av
Utgående samtal till prospekt och potentiella kunder
Identifiera affärsmöjligheter, skapa leads och säkerställ att möten blir bokade
Skapa värde i varje kontakt och bygga pipeline
Arbeta nära säljorganisationen
För att lyckas i rollen behöver du vara
Driven, uthållig och resultatorienterad - du triggas av mål och vill prestera, även över tid.
Orädd i telefonen - du tvekar inte att lyfta luren och ta kontakt
Hungrig på försäljning - du gillar affärer och vill utvecklas
Social och kommunikativ - du skapar snabbt förtroende
Strukturerad - du har koll på dina kontakter och din pipeline
Tidigare erfarenhet av försäljning eller telefonarbete är meriterande, men din inställning och ditt driv är det viktigaste.
Detaljerna
Heltidstjänst - initialt en tidsbegränsad anställning om 12 månader. Eventuell tillsvidareanställning möjlig.
Du arbetar i teamet med innesälj och förhandlare, med nära kontakt med våra mäklare och vårt Lead Gen & Seller Marketing team.
Lönemodell med fast del + rörlig provision, där du själv har möjlighet att påverka din inkomst
Ansök senast måndag 20 april, tillträde senast 1 juni.
För frågor om tjänsten, kontakta Marcus Flod på marcus.flod@klaravik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
