Lead Engineer inom högspänningsstationer
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i projekt inom energisektorn där hög teknisk kvalitet, tydlig samordning och rätt beslut i rätt tid är avgörande. Här får du ett övergripande tekniskt ansvar för leveranser inom högspänningsstationer och blir den som håller ihop helheten genom hela projektet, från design till färdig anläggning.
Rollen fokuserar på AIS- och GIS-stationer, där du leder det tekniska arbetet, driver fram lösningar och säkerställer att projektet möter både kundkrav och relevanta standarder. Du arbetar nära flera kontaktytor och får en central position i att skapa struktur, kvalitet och framdrift i komplexa leveranser. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera tekniskt djup med ledarskap och ha verklig påverkan i samhällsviktig infrastruktur.
ArbetsuppgifterDu leder och koordinerar projektets ingenjörsteam genom hela den tekniska leveransen.
Du ansvarar för den tekniska leveransen inom HV Substation med fokus på AIS- och GIS-stationer.
Du driver projektets tekniska frågor framåt och skapar struktur i planering, tidshantering och resursoptimering.
Du granskar tekniska specifikationer och säkerställer rätt komponentval utifrån projektets krav.
Du utvecklar och implementerar effektiva tekniska lösningar som fungerar i praktiken och håller hög kvalitet.
Du säkerställer att arbetet följer relevanta standarder, processer och kundkrav.
Du samordnar tekniska frågor med kunder, leverantörer och underentreprenörer.
Du fungerar som primär teknisk kontakt och bidrar till att leveranser sker med rätt kvalitet och enligt plan.
Du deltar i anbudsarbete vid behov.
KravMinst 5 års erfarenhet i en ledande ingenjörsroll.
Gedigen erfarenhet av primär- och sekundärkonstruktion inom HV Substation.
Erfarenhet av AIS- och GIS-stationer.
Stark kompetens inom granskning av tekniska specifikationer och komponentval.
Erfarenhet av arbete enligt Svenska kraftnäts krav och/eller motsvarande.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7689771-1984493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
