Lastbilsmekaniker till Östersund
Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Östersund
2025-09-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Östersund
, Åre
, Sollefteå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Är du utbildad lastbil- eller fordonsmekaniker och har erfarenhet från fordonsbranschen? Vi på Berners tunga fordon expanderar och söker fler mekaniker till vår verkstad i Östersund!
Ta chansen att arbeta med det kända varumärket SCANIA och följ med oss på resan in i vår nya anläggning.
Om jobbet som lastbilsmekaniker Hos oss får du arbeta i en auktoriserad märkesverkstad med Scanias lastbilar, släp och trailers. Du ingår i en gemenskap med flera tekniker som arbetar för att leverera hög service till våra kunder. Det är en stor bredd i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik.
Du arbetar bland annat med:
Elektronik och hydraulik
Reparationer, service och underhåll
Felsökning
Påbyggnationer lastbilschassi
Skadereparationer
AC-system och transportkyla
Om verkstan i Östersund
I Östersund ligger en av våra större verkstäder och vid årsskiftet flyttar vi till en helt nybyggd anläggning i Verksmon. Med nya lokaler kommer nya möjligheter och för att lättare kunna möta efterfrågan från våra kunder söker vi fler kollegor! Vi är idag 16 mekaniker som har ett tätt samarbete tillsammans med servicerådgivare, arbetsledare och reservdelsrådgivare.
Vi söker dig som Har gymnasieutbildning med inriktning fordon eller teknik
Alternativt har arbetslivserfarenhet av tungmekanik, fordonsmek, mekanik inom industrin eller har arbetat med anläggnings- och entreprenadmaskiner eller skogsmaskiner
Lägst B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet inom felsökning och reparation inom komplexa system, främst el och elektronik, men även hantering av de starkströmssystem som finns i dagens el- lastbilar/bilar.
Som person är du ordningsam, självgående och strävar efter att utföra reparationer med hög kvalitet.
Därför vill du jobba hos oss Bli en del av en stor och stabil koncern som funnits i hela 100 år
Arbeta med ett varumärket i världsklass - SCANIA
Få många erfarna kollegor runtomkring dig som du kan lära dig mer av
Jobba på en ny modern anläggning i Verksmon som vi flyttar till i årsskiftet - läs mer om det här eller kika på bygget här.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner Månadslön enligt kollektivavtal
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Ansökan: Ansökan är öppen till 30 september och vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://www.berners.se Arbetsplats
Berners Kontakt
Christine Nordlinder christine.nordlinder@berners.se 063-574744 Jobbnummer
9499813