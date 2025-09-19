Lastbilsmekaniker/tekniker till Kinab
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2025-09-19
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Kinab är ett företag som erbjuder helhetstjänster för rengöring och underhåll av återvinningsmiljöer åt bland annat livsmedelsbutiker, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter. Med fokus på kundanpassade lösningar och en norrländsk själ skapar vi rena och trivsamma miljöer över hela landet - något som bidrar både till våra kunders framgång och en mer hållbar värld.
Vi växer och söker nu en verkstadstekniker till en ny roll i företaget. Du kommer att ingå i ett litet team som ansvarar för att våra specialbyggda lastbilar (enheter) och verkstadsutrustning alltid är i bästa skick. Närmaste chef blir verkstadsansvarig och du får arbeta nära några av landets mest erfarna påbyggare.
Som verkstadstekniker kommer du bland annat:
Utföra service, reparation och felsökning på våra lastbilar, lyftsystem och specialbyggda fordon
Arbeta med installation och underhåll av robotar, tvättutrustning, komprimatorer och annan mekanik
Delta i renovering och förbättringsarbete av soptunnor, fallskydd och kundanpassade lösningar
Ansvarsområden
Säkerställa att våra fordon och anläggningar är i drift och fungerar som de ska
Arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll
Planera och utföra eget arbete samtidigt som du samarbetar nära med övriga teamet
Bidra till att utveckla verkstaden och våra processer med fokus på kvalitet och säkerhet
Kvalifikationer
Erfarenhet från fordonsverkstad, gärna med lastbilar eller tunga maskiner
Kunskaper inom mekanik, hydraulik och el
Felsökning och reparation av fordon eller maskiner
B-körkort
Vi söker dig som:
Är noggrann och värdesätter ordning och kvalitet; eftersom vårt arbete är en samhällsviktig funktion
Är flexibel; eftersom oförutsedda problem kan kräva snabba lösningar ute hos kund
Är vetgirig och vill utvecklas i takt med företaget
Är självgående men också trivs i ett samarbete där man stöttar varandra
Meriterande om du
Har erfarenhet av robotik eller automation
Har kunskaper i avancerad felsökning och diagnostik
Har C-körkort
Har erfarenhet av kranarbete eller krankort över 18 ton/m Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, vardagar
Placering: Verkstaden i [ange ort, t.ex. Botkyrka om det stämmer]
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (vi tillämpar provanställning)
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
